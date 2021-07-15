فيديو.. حياة كريمة تُسعد أهالى طحا فى بنى سويف: القرية تغيرت شكرا للسيسى

جدة - نرمين السيد - ومع بدء تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" وخصوصا مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة ومد خطوط مياه جديدة، ومدرسة ثانوية وغيرها من المشروعات، ورؤية المواطنين لأحلامهم ومطالبهم تغيرت فى أيام قليلة.

وبدأ العمل على قدم وساق، عمال وفنيين ومهندسين ومعدات منتشرة فى شوارع القرية، لتحقيق الحلم الذى طالما حلم به أهالى القرية، فهنا حُرم بعض أهالى القرية من عدم وصول المياه لهم، وعانى الجزء الآخر من ضعف المياه.

"سنوات طويلة تصل لعقود، ونحن نطالب بتجديد خطوط المياه الرئيسية بالقرية ومد خطوط جديدة للمناطق المحرومة، حتى شعرنا أننا مهمشين أو كما يقولون اننا فى الصعيد لا أحد ينظر إلينا وأن الصعيد مهمل وبالفعل صدّقنا ذلك، إلا وأنه وفى خلال أيام بسيطة فوجئنا بالاستجابة لمطالبنا من خلال مبادرة حياة كريمة التى أتت إلينا من حيث لا نحتسب، فجأة سمعنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أطلق مبادرة لتطوير القرية المصرية وأيام وفوجئنا بمشروعات كبيرة تدخل القرية، وفى أيام أيضا شاهدنا بأعيننا بدء المشروعات"، بهذه الكلمات البسيطة عبر أهالى قرية طحا بوش التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف عن فرحتهم.

وقال وليد أبو الهنا أحد أهالى قرية طحا بوش، إن مبادرة حياة كريمة ستغير شكل القرية حيث يتم مد شبكة مياه الشرب والانتهاء من مشروع الصرف الصحى وإنشاء مدرسة إعدادية وثانوية بالإضافة إلى تجديد مركز الشباب بالقرية والجمعية الزراعية، مضيفا: "تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بالقرية ليقضى على مشكلة ظلت لسنوات عديدة، وحاليًا بدأ بالفعل فى إنشاء المدارس".

وأضاف وليد أبو الهنا أن القرية ستشهد تطوير مركز الشباب الموجود بالقرية، بالإضافة إلى تطوير الجمعية الزراعية، وإقامة وحدة إسعاف ومطافئ وسجل مدنى ومجزر آلى.

وقال سيد محمد أحد الأهالى، إن القرية كانت تعانى من ضعف فى مياه الشرب وخاصة أن قرية طحا بوش تعد آخر قرية تصل إليها المياه من محطة التحلية بالإضافة إلى أنه كانت تعانى بعض الأماكن من عدم وصول شبكات مياه الشرب.

وقال المهندس مصطفى محمود، مهندس مدنى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، إن العمل يسير على قدم وساق داخل قرية طحا بوش لإنهاء شبكة مياه الشرب داخل القرية بطولة 8 كيلو و200 متر بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة .

وقال المهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، إنه بدأ العمل فى توصيل شبكات مياه الشرب بقرية طحا بوش ضمن 4 مواقع تم تسليمهم بمركز ناصر لتنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالمناطق المحرومة ضمن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف، أنه قد تم إدراج 66 قرية بناصر وببا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التى من المقرر أن تشهد أعمال تطوير شاملة، تتضمن تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وإنشاء مواقف وأسواق نموذجية وتأهيل وتبطين الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.