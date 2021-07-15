السفير المصرى فى السودان يبحث مع عضو مجلس السيادة تطورات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - تباحث الجانبان، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، حول مختلف أبعاد العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير المصرى أن المقابلة تناولت متابعة جهود مصر فى دعم المرحلة الانتقالية وتحقيق السلام والاستقرار فى السودان الشقيق، وأكد فى هذا الخصوص أن استقرار السودان يعد جزءاً لا يتجزأ من استقرار مصر، وهو ما ينعكس على التطورات المتلاحقة والزخم المستمر فى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار السفير "عيسى" كذلك إلى أن عضو مجلس السيادة السودانى أشاد بالدور المصرى فى دعم المرحلة الانتقالية والمساعدات المصرية المُقدمة للأشقاء فى السودان، وتطورات التعاون بين البلدين بما يعكس العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف سد النهضة الإثيوبى.