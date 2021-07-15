حنفي جبالي لرئيس الأمة الكويتي: نتطلع لتعزيز التعاون لخدمةً القضايا ‏العربية‏

استقبل المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس اليوم الخميس، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئيس مجلس الأمة الكويتي ضيفًا عزيزًا على مصر، واصفًا تلك الزيارة بالتاريخية، وتثري العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والكويت متطلعًا لتعزيز التعاون البرلماني والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية خدمةً للقضايا العربية.
من جانبه، أعرب مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي عن جزيل شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي لاقاها منذ بدء الزيارة، وقدم التهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي على توليه رئاسة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدماء المصرية الكويتية امتزجتا تجسيدًا للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين واصفًا الدور المصري بالريادي.
وعقب اللقاء، عقد الجانبان مؤتمرًا صحفيًا أكدا فيه على عمق ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصةً على الصعيد البرلماني.
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