/640740/قبل-انطلاق-أولمبياد-طوكيو-2020-تعرف-على-سبب-تأجيلها-لمدة-عام-والخسائر-الفادحة-التي-عادت-على-اللجنة-المنظة-وموقف-الجماهير-من-الحضور

يتلهف محبي الرياضات المختلفة في جميع أنحاء العالم، لانطلاق النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في طوكيو باليابان، ابتداء من يوم 23 يوليو الجاري وحتى 8 من شهر أغسطس المقبل.

تسبب انتشار فيروس كورونا في كافة أرجاء العالم، إلى انطلاق أولمبيات طوكيو يوم 23 يوليو عام 2021 بدلا من 2020، ويعرض دوت الخليج مظاهر تأثر أولمبيات طوكيو بانتشار جائحة كورونا حول العالم:

1- اتخاذ قرار التأجيل

أثار انتشار فيروس كورونا حول العالم في مطلع العام الماضي، حالة من الجدل حول انطلاق أولمبياد طوكيو في موعدها، وظلت اللجنة المنظمة للبطولة تناقش مصير موعد إقامة الأولمبياد، وتم الاتفاق في النهائية على تأجيلها لمدة عام، على أن تقام في نفس الفترة المحددة لها والتي تبدأ يوم 23 يوليو وتنتهي 8 اغسطس.

إمكانية الوصول لقرار تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام، لم يأتي بين ليلة وضحاها، وإنما جاء بعد العديد من المناقشات بين أعضاء اللجنة المنظمة للأولمبياد برئاسة يوشيرو موري، وكان من بين الإقتراحات التي تم تداولها قبل اتخاذ قرار التأجيل لمدة عام، هو إقامة الأولمبيات في موعدها وعدم تأجيلها، وأيضا كان هناك اقتراح أخر وهو تأجيلها لمدة عامين.

2- موقف التصفيات المؤهلة للأولمبياد

تأثرت التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بانتشار فيروس كورونا، حيث تم تأجيل العديد منها بالإضافة إلى نقل البعض إلى مكان لأخر، وخاصة أنه كان من المقرر إقامة الكثير من التصفيات في الصين، وكانت هي موضع الوباء، فكان من المستحيل إمكانية إقامتها في مكانها أو في موعدها.

3- التصفيات التي تأثرت بانتشار فيروس كورونا

ذكرنا أنه هناك العديد من التصفيات المؤهلة إلى أولمبيات طوكيو، تأثرت بانتشار فيروس كورونا، ومن أمثلة تلك التصفيات هيك

- تصفيات كرة السلة للسيدات، والتي نقلت من مدينة فوشان الصينية غلى مدينة صربيا.

- بطولة كرة القدم للسيدات، والتي تم نقلها من إحدى مدن الصين إلى أستراليا.

- بطولة الملاكمة، والتي تم نقلها من مدينة وهان الصيني منبع الوباء، إلى العاصمة الأردنية عمان.

- تصفيات المكلاكمة الأوربية، والتي تم تعليقها لفترة، ثم نقلها من العاصمة الإنجليزية لندن إلى العاصمة الفرنسية باريس.

4- موقف الجماهير من حضور أولمبياد طوكيو

حظى موقف الجماهير من الحضور في أولمبياد طوكيو، بنصيب كبير من خطط اللجنة المنظمة للأولمبياد، خاصة وأن دورات الألعاب الأولمبية تحظى بجماهرية كبيرة بسبب إقامتها بمشاركة العديد من الدول من كافة أنحاء العالم، وبعد فترة طويلة من المناقشات توصلت اللجنة المنظمة على حظر حضور الجماهير الأجانب، واقتصار الحضور على وجود 10 ألاف من اليابانيين فقط.

5- خسائر فادحة بسبب قرار التأجيل

بالتأكيد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام، تسبب في وجود خسائر فادحة للجنة المنظمة لها، حيث أكدت العديد من التقارير الصحفية اليابانية، أن تكاليف إقامة الأولمبياد قبل التأجيل بلغ نحو 13 مليار دولار، ولكنه وصل بعد قرار التأجيل إلى نحو 14.9 مليار دولار، بواقع خسائر 1.9 مليار دولار.