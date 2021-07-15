والد حلا شيحة يهاجمها بعد ازمة تامر حسني «احنا هنهزر هو فيه حد بيتحضن وبعدين يقول مش عايز»

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علق والد الفنانة حلا شيحة على تصريحاتها الأخيرة بشأن مشاهدها بكليب «بحبك» ضمن أحداث فيلم «مش أنا»، وهجومها على الفنان تامر حسني، مدافعًا عن الأخير.

دوت الخليج يكشف موقف والد الفنانة حلا شيحة من تصريحاتها بشأن كليب «بحبك»

والد حلا شيحة يهاجمها

وقال أحمد شيحة والد حلا شيحة خلال تصريحات صحفية: "مفيش حاجة اسمها إن الفنان يعمل دور يكون قرأه ومثله وبعدها يرجع يقول أنا مش عايز المشاهد دي.. حتى لو كانت بنتي.. وايه دخل تامر حسني إن هو يشيل ويحط".

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثت ضجة عارمة في الوسط الفني، وذلك بعد تبرأها من مشاهدها بكليب فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني، وإعلان توبتها ورجوعها عن عالم الفن والأضواء الذي وصفتهما بفتنة الشهرة الواقعة ضد طاعة الله.

حلا شيحة تعلن استيائها من كليب «بحبك»

نشرت شيحة البوستر الدعائي لفيلم «مش أنا» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "احنا يمكن ننجح بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقاييس ربنا احنا لم ولن ننجح.. أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

كما شنت الفنانة حلا شيحة هجومًا واسعًا وموجة من الانتقادات على الفنان تامر حسني بسبب خلافه لوعده بعدم طرح كليب «بحبك» ضمن أحداث فيلم «مش أنا»، الذي تكلل بمشاهدهما الرومانسية.

حلا شيحة تنتقد تامر حسني

فكتبت شيحة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "أنا اتفاجئت جدًا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم.. وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا ايه".

واسطردت قائلة: "واتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات.. وأكدلي أنه هيحترم رغبتي".

كليب «بحبك»

الجدير بالذكر أن النجم تامر حسنى طرح أغنية «بحبك» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهى الأغنية التي عرضت ضمن أحداث فيلمه الجديد «مش أنا» الذى ينافس به في موسمى عيد الأضحى والصيف، والأغنية من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توما.

فيلم «مش أنا»

فيلم «مش أنا» فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.