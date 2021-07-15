مباحث القاهرة تحرر الطفل المختطف من حي السيدة زينب

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اختطاف طفل السيدة زينب

تفاصيل اختطاف طفل بحي السيدة زينب

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بغياب شقيقه صاحب الـ 10 سنوات، بعد خروجه من مسكنه لشراء بعض المستلزمات.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى وجود مشاكل مالية بينه وبين أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة مطروح بشأن التجارة، وأنه مدين للأخير بمبلغ مالى، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة شقيق الأخير، مقيم بذات العنوان.

بعد تقنين الإجراءات اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أمام رجال مباحث القاهرة، اعترف بإرتكاب الواقعة، وأنه نظراً لكون شقيق المجنى عليه مدين لوالده بمبلغ مالى قيمة معاملات تجارية بينهما، فاختمرت فى ذهنه فكرة استدراج الطفل واختطافه «دون علم والده».

محافظة مطروح

وفى سبيل ذلك توجه إلى المنطقة مكان سكن شقيق المجنى عليه، وقام بإستدراج الطفل واختطافه مستغلاً معرفته به ووالده لسابقة تردده على مسكنهما، وقام باحتجازه في محافظة مطروح، لإجبار المُبلغ على رد المبالغ المالية المدين بها لوالده، وأضاف بأنه قام بإطلاق سراح الطفل بنفس المنطقة، وتم بإرشاده العثور على الطفل بمكان التخلى عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.