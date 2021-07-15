/640726/قمة-التناقض-حلا-شيحة-تتبرأ-من-الفن-بعد-مشاهد-الإغراء-وتعود-لأحضان-تامر-حسني-فى-كليب-جديد

الفنانة حلا شيحة، تصدر فى الآونة الأخيرة معظم وسائل التواصل الاجتماعي، لما تقدمه من تناقض بارز فى حديثها المتكرر بشأن الفن، وهو ظهر جليًا فى التذبذب التناقض البالغ فى كلامها، فتارة تعلن تخليها عن الفن من أجل الدين وتارة أخرى تصف الحجاب والإسلام بالتقييد لحرية المرأة.

دوت الخليج يرصد تحولات حلا شيحة من الإغراء إلى الحجاب

بدأ تألق حلا شيحا في عالم الفن بتقديم شخصية «نوسة» أمام الفنان محمد سعد داخل أحداث فيلم «اللمبي» منذ ما يقرب من 20 عاما، اشتهر الفيلم بإيفيه «وأنا اللي كنت فاكرك مؤدبة» الذي قاله محمد سعد وصفا حلا شيحا في أحداث الفيلم، والحقيقة أن محمد سعد كان له نظره خاصة بهذا الإفيه فقدمت بعده العديد من الأفلام التي قدمة فيها عدد من أدوار الأغراء، بعدها قدمت فيلم سحر العيون، وأريد خلعا

حلا شيحة من الحجاب إلى التمثيل إلى النقاب

ارتدت حلا شيحا الحجاب لفترة وصلت إلى شهرين ثم خلعته وعادت للتمثيل في فيلم عريس من جهه أمنية وبعدها في عام 2006 ارتدت الحجاب وأطلت به للمرة الأولى على الشاشة من خلال فيلم كامل الأوصاف وبعدها اعتزلت التمثيل لمدة 12 سنة، وقد عملت داعية إسلامية في عام 2014 بدون مقابل وذلك بعد أن ارتدت النقاب.

حلا شيحة تتزوج من رجل كندي بعد إشهار إسلامه

تعرفت حلا شيحا على يوسف زوجها قبل إشهاره الإسلام بفترة قليلة، حيث نشأ في الإسكندري وقد بدأ بالتقرب إلى الدين الإسلامي بعد أن سافر إلى بريطانيا وبدأ يقرأ كثيراً عن الإسلام حتى أعلن إسلامه، وبعد ذلك قابل حلا شيحة مرة اخرى وكانت قد ارتدت هي الأخرى الحجاب ولكن ابتعدوا لمدة 5 سنوات حتى تقابلا مرة اخرى في عام 2006 عن طريق والدته التي رغبت في أن يتزوجها، وبالفعل عقد قارنهما فورا وأنجبت حلا من زوجها يوسف 4 أبناء ولدين وبنتين.

حلا شيحة تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

وفي عام 2018 فاجئت حلا شيحه الجميع بقرار خلعها الحجاب والعودة مرة اخرى للفن وأنها تنتظر تقديم عمل جديد هادف محترم، وبالفعل قدمت حلا خلال الـ 3 سنوات الماضية عدد من الأعمل أبرزها مسلسل “البرنس” مع محمد رمضان، وفيلم "مش أنا" لتامر حسني.

حلا شيحة بعد خلعها الحجاب: ربنا بيحب الحجاب بس ده مش الأساس

دافعت حلا شيحة عن خلعها للحجاب بعد حملة الهجوم التي تعرضت لها بعد هذا القرار، واصفة أنه ليس من أساسيات الدين الإسلامي، وأنها لن تعاقب عليه، فقالت: “ربنا رحمن رحيم بدليل أننا نقلع الحجاب ولا يعاقبنا ويسامحنا.. ربنا بيحب الحجاب بس ده مش الأساس”.

وعن فكرة ارتداء الحجاب لأول مرة، أوضحت: “البني آدم حاجتين (روح وجسد)، كنت حاسة بكل حاجة من بره وكنت محتاجة الحتة اللي جوه، فكرة الصلاة والقرآن حاجة حلوة وملهاش علاقة بالحجاب والتدين، كنت طول الوقت بدور على حاجة حلوة ومش لقياها، أول مرة أحس إني بكلم ربنا في الوقت ده.. حبيت الصلاة بزيادة وبدأت أقرأ قرآن وإداني راحة نفسية غير طبيعية، وحسيت إني مش قادرة أكون في حاجتين، وشعرت بأن تواجدي في المجال الفني غير صحيح، وده كان غلط وكان لازم أوازن”

حلا شيحة: أنا مش شيخ عشان ألبس الحجاب

وأردفت حلا شيحا حديثها حول الحجاب: “ربنا مش عايزنا شبه بعض، عايزنا نكمل بعض، الورود في الشجرة الواحدة مختلفة الألوان، وصوابعنا كمان مش زي بعضها، أنا مش شيخ عشان أخليني لابسة الحجاب أنا بني آدم، احنا بنربي أبناءنا على مفاهيم خاطئة قائمة على الخوف من الله والعقاب، وعلينا تربيتهم على حب الله والتقرب منه".

حلال شيحة تتزوج من الداعية معز مسعود وتعلن ارتدائها الحجاب للمرة الثانية

تتزوجت حلا من الداعية الإسلامي معز مسعود وابتبتعد عن الوسط الفني مرة أخرى لتظهر بعدها وهي ترتدي حجاب ولكن يظهر نصف شعرها ما يطلق عليه "الحجاب الخليجي"، لتثير الجدل حولها من جديد هل عادت لإرتداء الحجاب وتجاهلت تصريحاتها؟.

حلا شيحة تحسم موقفها من ارتداء الحجاب

وظهرت حلا شيحا لتكشف لأول مرة من بعد زواجها من الداعية معز مسعود عن عودتها لارتداء الحجاب مرة أخرى لتحسم الجدل المثار حول اعتزالها مشيرة إلى سبب عدم تواجدها في العرض الخاص لفيلم مش أنا معللة بأنها وجدت ضالتها الحقيقة.

نشرت شيحا صور تجمعها بزوجها معز مسعود وهي مرتدية الحجاب وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت شيحا على الصور: "أريد أن أعيش حياتي على أكمل وجه وأكون صادقة مع نفسي ومعتقداتي وأن أكون قدوة لأولادي، بحمد ربنا إني أخيرًا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا".

حلا شيحة بعد زواجها من معز مسعود: الفن اللي يبعدنا عن منهج ربنا باطل

عادت شيحة لتثير الجدل حول تصريحاتها المتناقدة من جديد اذ نشرت البوستر الدعائي لفيلم «مش أنا» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "احنا يمكن ننجح بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقاييس ربنا احنا لم ولن ننجح.. أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

وأردفت قائلة: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شوفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط عشان احنا بشر.. بس المصيبة أننا بنغفل وبننسى".

وتابعت: "أنا مش هتكسف من حد.. أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح.. وأهم حاجة أن ربنا يرضى عني لأن في الآخر دا اللي هينفعنا مش الشهرة ولا النجاح.. لا هو مش نجاح أصلًا عشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص".

وأضافت حلا شيحة: "الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن.. احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي".