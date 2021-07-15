/640736/إصابات-كورونا-تضرب-أولمبياد-طوكيو-واللجنة-المنظمة-تحدد-موقف-الجماهير

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، عن إصابة أحد الرياضيين المشاركين في الأولمبياد، بفيروس كورونا المستجد، أثناء تواجده في العاصمة اليابانية، للمشاركة في فعاليات أولمبيات طوكيو 2021، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

إصابات كورونا في الأولمبيات

أكدت اللجنة المنظمة لأولمبيات طوكيو، عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لأحد اللاعبين الأجانب الوافدين إلى اليابان للمشاركة في النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتبدأ فعالياتها يوم 23 يوليو الجاري، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل.

اللجنة تلجأ للحجر الصحي

وأوضحت اللجنة أن اللاعب الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، تم وضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وبالتالي فهو سيبقى في عزلة حتى عندما تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الجديدة والمقامة في طوكيو، وتعد تلك هي أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، تسجلها اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو.

موقف الجماهير من حضور أولمبياد طوكيو

حظى موقف الجماهير من الحضور في أولمبياد طوكيو، بنصيب كبير من خطط اللجنة المنظمة للأولمبياد، خاصة وأن دورات الألعاب الأولمبية تحظى بجماهرية كبيرة بسبب إقامتها بمشاركة العديد من الدول من كافة أنحاء العالم، وبعد فترة طويلة من المناقشات توصلت اللجنة المنظمة على حظر حضور الجماهير الأجانب، واقتصار الحضور على وجود 10 ألاف من اليابانيين فقط.

خسائر فادحة بسبب قرار التأجيل

بالتأكيد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام، تسبب في وجود خسائر فادحة للجنة المنظمة لها، حيث أكدت العديد من التقارير الصحفية اليابانية، أن تكاليف إقامة الأولمبياد قبل التأجيل بلغ نحو 13 مليار دولار، ولكنه وصل بعد قرار التأجيل إلى نحو 14.9 مليار دولار، بواقع خسائر 1.9 مليار دولار.

تصنيف مصر ضمن البلاد الأمنة

تلقى اتحاد الكرة المصري، ومنتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، خطابا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، يخطرهم فيه برفع منتخب مصر الأولمبي من بين المنتخبات التي ستخضع للحجر الصحي لمدة 3 أيام في طوكيو، قبل انطلاق فعاليات الأولمبيات، بالإضافة إلى وضع مصر ضمن قائمة الدول الأمنة، والمسيطرة على انتشار فيروس كورنا.