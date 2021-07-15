/640737/أحمد-الشامي-منتقدا-حلا-شيحة-الناس-فاهمة-إن-كل-ده-أكل-عيش

هاجم المطرب أحمد الشامي الفنانة حلا شيحا بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن ارتدائها الحجاب ومهاجمتها للفنان تامر حسني، لافتة إلى أنها تحاول الإبتعاد عن الفتنة.

دوت الخليج يرصد تعليق الشامي على تصريحات حلا شيحة

أعرب الشامي عن عدم اقتناعه بموقف حلا شيحا، مشيرا إلى أنها متعمدة فعل ذلك لإثارة الجدل حولها، فكتب عبر حسابة الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “والله أنا مبسوط من كل الردود أن الناس فاهمة، أن كل ده أكل عيش، وأن لو الشهرة فتنة وهي مقتنعة كانت هي بنفسها قفلت كل السوشيال ميديا، ووقفت كلام مع الصحافة، ولكن بعد دقائق قليلة قام الشامي بحذف التدوينه.

حلا شيحة تهاجم تامر حسني بسبب فيلم مش أنا

وكانت قد هاجمت الفنانة حلا شيحا، الفنان تامر حسني بسبب نشر كليب يجمعهما خلال أحداث فيلم مش أنا، فكتبت عبر موقع تبادل الصور والفيديويها انستجرام: “أنا اتفاجئت جدًا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم.. وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا ايه".

واسطردت قائلة: "واتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات.. وأكدلي أنه هيحترم رغبتي".

واختتمت حلا كلامها: "وحابة افكرك بالفيديو دا يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب.. أنا دايمًا خايف من كده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي، الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط، علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى".

فيلم مش أنا

فيلم «مش أنا» فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.