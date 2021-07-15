/640743/راندا-البحيري-عن-حلا-شيحة-لازم-تتعرض-لمسائلة-قانونية

شنت الفنانة راند البحيري هجوما حادا على الفنانة حلا شيحا بعد مهاجمتها للفنان تامر حسني بسبب طرحه كليب «بحبك» ضمن أحداث فيلمهما «مش أنا» ووصفت حلا الفنان تامر حسني بعد احترامه لإعتقادات الأخرين.

دوت الخليج يستعرض تعليق راند البحيري على تصريحات حلا شيحة

كتبت راندا البحير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مطالبة بإحالة حلا شيحة للتحقيق بسبب تطاولها على تامر حسني، فقالت : “هو محدش فهمها أن اللي بتعمله ده ممكن يعرضها للمساءلة القانونية، وأنها بتضر بسمعة فيلم وبالتالي إيراداته؟".

وتابعت راندا: "بتتكلم عن ممثل ونجم بحجم تامر حسني بالشكل ده أكنها أحسن منه، وإحنا كلنا عارفين الخير اللي بيعمله تامر طول عمره، في الخفاء وفي العلن على إيدينا كلنا، فضله على ناس كتير أوي، وربنا جعله سبب لفتح بيوت قد كده، وهي تنصحه، لا والله هم يضحك".

حلا شيحة تتعرض للهجوم من والدها

وقال أحمد شيحة والد حلا شيحة خلال تصريحات صحفية: "مفيش حاجة اسمها إن الفنان يعمل دور يكون قرأه ومثله وبعدها يرجع يقول أنا مش عايز المشاهد دي.. حتى لو كانت بنتي.. وايه دخل تامر حسني إن هو يشيل ويحط".

حلا شيحة بعد زواجها من معز مسعود: الفن اللي يبعدنا عن منهج ربنا باطل

عادت حلا شيحة لتثير الجدل حول تصريحاتها المتناقدة من جديد اذ نشرت البوستر الدعائي لفيلم «مش أنا» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "احنا يمكن ننجح بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقاييس ربنا احنا لم ولن ننجح.. أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

وأردفت قائلة: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شوفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط عشان احنا بشر.. بس المصيبة أننا بنغفل وبننسى".

وتابعت: "أنا مش هتكسف من حد.. أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح.. وأهم حاجة أن ربنا يرضى عني لأن في الآخر دا اللي هينفعنا مش الشهرة ولا النجاح.. لا هو مش نجاح أصلًا عشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص".

وأضافت حلا شيحة: "الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن.. احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي".