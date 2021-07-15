برفقة النائبة رشا أبو شقرة.. عمرو حجاج يشهد افتتاح خطوط الاتوبيسات الجديدة لخدمة أهالي بولاق الدكرور«صور»

/640745/برفقة-النائبة-رشا-أبو-شقرة-عمرو-حجاج-يشهد-افتتاح-خطوط-الاتوبيسات-الجديدة-لخدمة-أهالي-بولاق-الدكرورصور

قام النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب بصحبة النائبة رشا ابوشقرة عضوٍ مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب الوفد - بولاق الدكرور، بافتتاح خطوط الاتوبيسات الجديدة لخدمة الاهالي ببولاق الدكرور من اجل تسهيل أعمال الحركة والتخفيف على اهالي هذه المنطقة.

حياة كريمة في مصر

يستعد الكثير من المواطنين لحضور احتفالية «حياة كريمة» التى ستقام غدًا، فى ستاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

مبادرة حياة كريمة، ينظر لها المصريون على إنها شعاع الأمل المنتظر، لما تتضمنه من فوائد هامة على المواطنين فى الريف المصرى، حيث إنها تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.