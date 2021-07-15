تداعيات خطيرة.. تحرك برلمانى جديد حول محور المعادى

جدة - نرمين السيد - تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير النقل، بشأن الآثار السلبية لإنشاء محور المعادى.





وقالت فى طلبها: "نحيط علم سيادتكم بالتداعيات السلبية الخطيرة لاستمرار خطة بناء محور الجزائر بحى المعادى، ونشير أن الأمر لا ينتهى بمجرد صرف تعويضات، بل له تبعات بيئية وعمرانية خطيرة، حيث أن استمرار خطة بناء المحور تساهم فى تقليص المساحات الخضراء فى مدينة القاهرة والتى يصل فيها نصيب الفرد إلى أقل من 1.2 متر مربع، بالمقارنة بالمعدلات العالمية والتى يصل بها نصيب الفرد إلى 15 متر مربع، على الرغم من حاجة القاهرة لذلك المتنفس الأخضر لوصول نسبة التلوث بها إلى نسب مرتفعة للغاية، الأمر الذى حدا بتصنيفها على قمة المدن الأكثر تلوثًا فى العالم لسنوات كثيرة متتالية".

وأضافت، أن بناء المحور بشكله الحالى يدمر النسيج العمرانى للمدينة وهويتها وشكلها الحضارى وطابعها التاريخى والثقافى الفريد، كما أنه يخالف معايير الاستدامة الدولية واشتراطات الحماية المصرية، حيث أن حى المدينة يتمتع بالحماية القانونية لكونه ضمن المناطق ذات القيمة المتميزة حسب القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وتابعت: نشير فى هذا السياق أن عملية البناء تساهم فى تجريد المدينة وحرمان سكانها من محلات بيع الزهور والتى اشتهر بها حى المعادى لعقود، الأمر الذى دفع سكانها للتوافد لمساندة أصاحب المشاتل وشراء الزهور منهم والتى تم بيعها بنصف الثمن قبل إخلاء مواقعهم بأيام.

وأضافت أن العديد من المعماريين وجمعيات المجتمع المدنى على أتم استعداد للتعاون فى إطار عملية صنع سيسات تشاركية مع الجهات المختصة لتقديم اطروحات بديلة لبناء المحور، تساهم فى تحقيق التنمية المنشودة من جهة الدولة وتحافظ فى الوقت ذاته على طابع المدينة الفريد.

لذلك، نطلب من الجهات المعنية الوقف الفورى لخطة بناء المحور، حتى يثنى بحث وتقديم حلول بديلة، وإطلاعنا على الأمر.