الاستغاثات الطبية: إنهاء إجراءات 8 عمليات وتركيب أطراف صناعية لـ 10 حالات

جدة - نرمين السيد - تمكنت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال الفترة من 11 إلى 15 يوليو الجارى، من استصدار 32 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء بضرورة رصد استغاثات المواطنين الطبية والاستجابة لها.





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