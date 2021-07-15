قطع المياه عن 4 مناطق فى الجيزة نتيجة كسر مفاجئ

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة، وفقا لبيان صحفى، أن المناطق هى: "حدائق الأهرام - الرماية - الاستثمارى- إسكان الشباب"، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط 1.000 مم أمام بوابة 3 حدائق الأهرام. وأضافت: فور حدوث الكسر جرى الدفع بسيارات لشفط المياه، وسرعة البدء بأعمال الإصلاح. وإذ تأسف شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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