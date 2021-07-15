صور.. وزير النقل: تحرير محضر لعربة نقل تسير على قضبان سكة حديد بالبساتين

جدة - نرمين السيد - ولاحظ وزير النقل خلال جولته متابعته أعمال تنفيذ المنازل والمطالع بتقاطع الطريق الدائرى بشارع الجزائر قيام احدى سيارات النقل رقم "أ ل ص 4395" قيادة المواطن "أ. م. أ" بالسير على مسار السكة الحديد لتحميل الرخام من الورش المقامة على حرم السكة الحديد بالمخالفة والتى تعرض حياة العاملين بها والمترددين عليها للخطر، وتصادف قدوم أحد جرارات السكة الحديد القادم من حلوان إلى العباسية مما كادت معه أن تحدث كارثة محققة، ولكن قائد الجرار استطاع إيقافه قبل الاصطدام بالعربة.



وتحفظ وزير النقل على السيارة وتم استدعاء شرطة قسم البساتين لتحرير محضر بالواقعه التى عرضت حياة السائق وحياة الآخرين للخطر وتسببت فى تعطيل حركة مسير القطارات، مشيرا إلى أن مثل هذه السلوكيات الخاطئة والسلبية تتسبب فى إزهاق الأرواح ووقوع الحوادث.



وتناشد وزارة النقل المواطنين باتباع كل التعليمات المروروية وعدم السير على قضبان السكك الحديدية، وعدم الاعتداء على حرم السكة الحديد لأن ذلك يتسبب فى وقوع حوادث تزهق أرواح المواطنين.

وطالب الوزير بسرعة إزالة كل التعديات على حرم السكة الحديد بخط "العباسية/ حلوان" خصوصا وأن هذه التعديات تتسبب فى وقوع حوادث وتعرض حياة المواطنين للخطر.