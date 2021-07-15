وزير النقل يستدعي شرطة البساتين لتحرير محضر لعربة نقل تسير...

الوزير :سلوك سلبي خاطئ يتسبب في وقوع الحوادث وازهاق حياة المواطنين

خلال جولته اليوم لمتابعة تنفيذ اعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهره الكبرى وخلال تفقده اعمال تنفيذ المنازل والمطالع بتقاطع الطريق الدائري بشارع الجزائر تلاحظ لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير . قيام احدى سيارات النقل رقم أ ل ص 4395 قيادة المواطن أ. م. أ بالسير على مسار السكة الحديد لتحميل الرخام من الورش المقامة على حرم السكة الحديد بالمخالفة والتي تعرض حياة العاملين بها والمترددين عليها للخطر وتصادف قدوم احد جرارات السكة الحديد القادم من حلوان الى العباسية مما كادت معه ان تحدث كارثة محققة ولكن قائد الجرار استطاع إيقافه قبل الاصطدام بالعربة وقام وزير النقل بالتحفظ على السيارة واستدعاء شرطه قسم البساتين لتحرير محضر بالواقعه التي عرضت حياة السائق وحياة الآخرين للخطر وتسببت في تعطيل حركة مسير القطارات

مشيراً الى ان مثل هذه السلوكيات الخاطئة والسلبية تتسبب في إزهاق الأرواح ووقوع الحوادث ،

وتناشد وزاره النقل السادة المواطنين باتباع كافه التعليمات المروروية وعدم السير على قضبان السكك الحديديه وعدم الاعتداء على حرم السكه الحديد لان ذلك يتسبب فى وقوع حوادث تزهق أرواح المواطنين

وطالب الوزير بسرعه ازاله كافه التعديات على حرم السكه الحديد بخط العباسيه/ حلوان خاصة وان هذه التعديات تتسبب في وقوع حوادث وتعرض حياه المواطنين للخطر