هنا نشرة سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه 15/7/2021

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محمد سياف - ابو ظبي - واصل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه المصري، الاستقرار ليوم الخميس 15 يوليو الجاري 2021، وذلك في مستهل مختلف التعاملات البنكية، وشركات الصرافة. كما وقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج رغم استمرار الجائحة، بنسبة 10.5%، ما يعادل 26 مليار دولار، في أول 10 أشهر من العام الماضي المالي، مقارنة بذات المدة من العام المالي 2019/2020، حيث تكون بداية العام المالي بجمهورية مصر العربية، في أول يوليو/تموز من كل عام.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 15 يوليو

وصل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي في مصر 15.64 جنيه، للشراء، و إلي 15.73 جنيه للبيع. ووفق مسح أجراه “مصر فايف” على الأسعار الدولار اليوم في مصر في 29 بنكا، فقد سجل متوسط سعر الدولار اليوم 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه “البنك الأهلى المصرى”

– 15.62 جنيه مصري للشراء.

– 15.72 جنيه مصري للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه “بنك الإسكندرية”

– 15.62 جنيه مصري، للشراء مقابل سعره أمس 15.63 جنيه.

– 15.72 جنيه مصري للبيع مقابل سعره يوم أمس 15.73 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي “بنك القاهرة”

– 15.64 جنيه مصري للشراء.

– 15.74 جنيه مصري للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري “بنك مصر”

-15.62 جنيه مصري للشراء.

– 15.72 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى “cib”

– 15.64 جنيه مصري للشراء.

– 15.74 جنيه مصري للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

– 15.66 جنيه مصري للشراء.

– 15.74 جنيه مصري للبيع.

أسعار اليورو والإسترليني اليوم في مصر

على غرار سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، فقد ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي في مصر، لدى البنك المركزي المصري، إلى مايصل الي 18.49 جنيه للشراء، و18.61 جنيه مصري للبيع، وذلك مقابل 18.47 جنيه مصري للشراء، و18.59 جنيه مصري للبيع.

– كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى 21.71 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع، مقابل 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

أسعار صرف الريال والدرهم والدينار

حيث ظل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي في مصر، عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

– فيما ثبت متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم، عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

– بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.95 جنيه مصري للشراء، و 52.41 جنيه مصري للبيع، مقابل 51.91 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع. وذلك على غرار سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مقابل الجنيه، في بعض البنوك المحلية، والذي شهد ارتفاعاً طفيفاً.