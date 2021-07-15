/640756/بعد-48-ساعة--انتشال-جثة-طالب-غرق-في-نهر-النيل-بأطفيح

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من انتشال جثة طالب بعد 48 ساعة من غرقه في نهر النيل بأطفيح.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع طالب غرقًا في أطفيح

كانت تلقت غرفة النجدة ، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الطلاب بنهر النيل في أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن طالب جامعي اختل توازنه وسقط فى نهر النيل، مما أسفر عن غرقه، لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

48 ساعة بحث

وبعد مرور 48 ساعة من البحث والاستعانة برجال الضفادع البشرية ولانشات الانقاذ النهري لمسح المسطح المائي تم انتشال جثة الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وقررت النيابة الكلية بجنوب الجيزة التصريح بدفن طالب جامعي غرق بنهر النيل في أطفيح، بعد بيان الصفة التشريحية، كما طلبت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، إخلاء سبيل طبيب كان يباشر عمله بالمصحة التي تم إيداع شقيق المطرب رامي صبري بها، قبل غرقه خلال محاولة هروبه منها، بكفالة 5000 جنيه.

كما أمرت بحبس متهم جديد يعمل مسؤولا في المصحة غير المرخصة لعلاج الإدمان، بعد توجيه اتهام له بالاشتراك مع آخرين في إدارة مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص والتسبب في وفاة المجني عليه ليرتفع عدد المحبوسين في تلك الواقعة لـ4 أفراد هم مالك المصحة و2 مستأجرين وعامل بها.

أقوال الطبيب

واستمعت النيابة للطبيب الذي حضر للإدلاء بأقواله حيث أكد أنه كان يباشر حالات المرضى داخل المصحة ويقوم بتقديم الخدمة الطبية لهم حتى يتعافوا، مشيرا إلى أنه لم يكون يعلم بأن المصحة غير مرخصة وليست تابعة لوزارة الصحة.

وكانت أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس 3 من مسؤولي مركز علاج الإدمان، الذي تم إيداع كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري، بها لعلاجه من الإدمان في البدرشين بتهم إدارة المركز بدون ترخيص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهمون أمام النيابة، أن المركز غير مرخص، ويفتقد للاشتراطات الخاصة بإدارة مراكز ومصحات علاج الإدمان.