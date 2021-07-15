لاعبو الأهلي في محاضرة تنظيمية تحت إشراف «كاف»

/640759/لاعبو-الاهلي-في-محاضرة-تنظيمية-تحت-اشراف-كاف

حضروا ظهر اليوم،الخميس، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري، محاضرة تنظيمية استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعقدت المحاضرة بفندق إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء المغربية، واستمرت قرابة الـ30 دقيقة، واستهدفت شرح التعليمات الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وترأس التونسي خالد المكشر، المنسق العام لنهائي دوري أبطال إفريقيا، المحاضرة التي كان الهدف منها شرح الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية وكل ما يتعلق بها، ومن بينها ترتيبات استلام الجوائز ووقوف الفريقين، وغيرها من الإجراءات التنظيمية في المباريات النهائية.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء بعد غدٍ السبت، بتوقيت القاهرة، باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن قائمة الأهلي في المغرب، تضم 28 لاعباً، وهم: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات. خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

ويترأس بعثة الأهلي في المغرب، محمود الخطيب رئيس النادي. وخاض الأهلي مرانه الأول أمس في المغرب، على ملعب «كهرماء» الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة في مدينة الدار البيضاء قرابة 30 دقيقة.

وحرصت بعثة الأهلي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقامت بأعمال التعقيم لأدوات التدريب، والملعب قبل خوض المران.

ويواصل الأهلي استعداده لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء بعد غد السبت بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وحرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، على خضوع وليد سليمان لهذه الجلسة العلاجية التى استغرقت قرابة 30 دقيقة للمساعدة في البرنامج التأهيلي للاعب.