/640763/تأجيل-دعوى-فرض-الحراسة-على-نقابة-الأطباء-لـ-16-سبتمبر

أمرت محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس 15 يوليو 2021، بتأجيل الاستئناف رقم 289 لسنة 2020 والذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، لجلسة 16 سبتمبر للإطلاع والمستندات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل الاستئناف رقم 289 لسنة 2020

وجاء في صحيفة الدعوى المرفوعة من المحاميين الدكتور هاني سامح وصلاح بخيت «أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء ، وعددهم يقارب السبعة آلاف طبيب، بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد كورونا المستجد كوفيد 19، بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية.

وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات الأطباء ونقابتهم المشبوهة المختطفة من قبل بعض الإتجاهات السياسية وأصحاب المصالح، والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية ضد الدولة انتهت إلى العجز في أعدادهم.

وفي وقت سابق وصل قبل قليل، طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، والشهير إعلاميا بـ «الطبيب المتحرش»، إلى جلسة النطق بالحكم، خلال الجلسة التي تعقد برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين إبراهيم الميهى وخالد مصطفى.

وقالت النيابة، في بيان لها اليوم ، إنها أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة 6 شهود، وما ثبت بتقرير «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية»، حول فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بشأن فحص هاتفه، وما أتضح «للنيابة العامة»، باطلاعها على هذا الهاتف.