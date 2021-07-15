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نواب التنسيقية يستقبلون الوفد  الشبابي المصري واليوناني والقبرصي في إطار المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور.. Nostos»

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استقبل عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  الوفد الشبابي المصري واليوناني والقبرصي في إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور.. Nostos"، بمجلس النواب، والسفيرة نبيلة مكرم  وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد دينيس أيريك آدم الراعي الرسمي للمبادرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء نواب التنسيقية بالوقد الشبابي اليوناني المصري القبرصي بمجلس النواب 

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الوفد الشبابي اليوناني لمصري القبرصي 

كان في استقبال السفيرة نبيلة مكرم والوفد الشبابي  النائب طارق الخولى والنائب محمد اسماعيل والنائب عماد خليل ، أعضاء مجلس النواب . ووجهت وزيرة الدولة للهجرة، الشكر لنواب التنسيقية على الاستقبال فى مبنى البرلمان التاريخى وأكدت على أن الزيارة كانت ناجحة ومكثفة ومبهرة للتواجد داخل قاعة البرلمان المصرى وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع الشباب ونواب التنسيقية .

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مبادرة إحياء الجذور

وحرص الوفد الشبابى على التقاط الصور التذكارية داخل قاعة البرلمان المصرى وعبروا عن سعادتهم بوجود عدد كبير من الشباب داخل البرلمان المصرى ومنهم نواب  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين بدورهم أداروا حوارا وديا مع المشاركين . 

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مصر واليونان وقبرص 

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أطلق المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور.. NOSTOS"، في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، وتم تنفيذ النسخة الأولى للمبادرة في أبريل 2018 بحضور رؤساء الثلاث دول "مصر وقبرص واليونان"، بمحافظة الإسكندرية، وتنظيم العديد من الزيارات للأماكن السياحية والدينية للوفد اليوناني والقبرصي والذي ضم 250 من الجالية اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وتم تنظيم زيارات للأماكن التي كانوا يقيمون بها في الإسكندرية.

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إحياء الجذور للأطباء المصريين 

كما تم تنظيم النسخة الثانية لمبادرة إحياء الجذور للأطباء المصريين في إنجلترا بجانب الأطباء اليونانيين والقبارصة في نوفمبر 2018، وكذلك النسخة الثالثة عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجاري بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية المقيمة بأستراليا، كما تم البدء في تنفيذ النسخة الرابعة في ديسمبر 2019 بهدف ربط الشباب من الدول الثلاثة لتقوية العلاقات التاريخية والثقافية والتركيز على الروابط والتحديات المشتركة.

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وجاءت النسخة الحالية وفقا لما تم الاتفاق عليه في زيارة سيادة الوزيرة نبيلة مكرم إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا ولقائها الثلاثي مع نظيريها، السيد/ كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، والسيد/ فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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