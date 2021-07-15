بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية حياة كريمة اليوم..وبرلمانيين: المبادرة الرئاسية نجحت في مواجهة القضايا الحساسة للدولة.. واصبحت جوهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين

/640741/بحضور-الرئيس-السيسي-انطلاق-احتفالية-حياة-كريمة-اليوموبرلمانيين-المبادرة-الرئاسية نجحت-في-مواجهة-القضايا-الحساسة-للدولة-واصبحت-جوهر-الحقوق-الاقتصادية-والاجتماعية-للمصريين

يستعد الكثير من المواطنين لحضور احتفالية «حياة كريمة» التى ستقام، فى ستاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

حياة كريمة.. شعاع الأمل الذى انتظره المصريون

مبادرة حياة كريمة، ينظر لها المصريون على إنها شعاع الأمل المنتظر، لما تتضمنه من فوائد هامة على المواطنين فى الريف المصرى، حيث إنها تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

البرلمان .. حياة كريمة

رحاب عبد الغني: الأفضل في تاريخ مصر لدعم أكثر من 58 مليون مصري

أشادت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بكل ما بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في دعم ونجاح هذه المبادرة التاريخية، مشيرة إلى انها تعد الأفضل في تاريخ مصر لدعم أكثر من 58 مليون مصري.

وأكدت النائبة رحاب عبد الغني، أن مبادرة حياة كريمة، فخر لكل مصري بدأت بحلم تحول لمبادرة، ثم وصلت لمشروع قومي هدفه تغيير حياة ملايين من المواطنين، فضلا عن مهمتها القومية وهي القضاء على الفقر ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا بشكل مستدام وطويل المدى لتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري.

وأضافت رحاب عبد الغني ، عضو مجلس النواب، أن حياة كريمة ستظل نقطة تحول تاريحية نحو حقبة جديدة لمصر الحبيبة الأبية القوية لتنهض أكثر وأكثر بسواعد أبناءها وبشراكة جميع مؤسساتها، مؤكدة عازمون على البناء والاستثمار والتنمية وتوفير حياة كريمة لكل مصري ولكل مصرية.

مايسة عطوة: مبادرة حياة كريمة نجحت في مواجهة القضايا الحساسة للدولة

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تعتبر واحدة من انجح المبادرات الرئاسية، التي تم تنفيذها على أرض الواقع، حيث واجهت القضايا الحساسة للدولة، خاصة وأنها تشمل مواجهة تنظيم الأسرة وتنميتها للسيطرة على الزيادة السكانية، التي تؤثر على أعداد كثيرة جدا، وتمثل عبء كثير على الخدمات في الوقت، الذي بدأت فيه الخدمات بالتعافي، كما انها تقوم بتوعية الأسر بفرص العمل المتاحة وتدريبهم وإنشاء الحضانات لرعاية الطفولة المبكرة وملف محو الأمية.

وأضافت النائبة مايسة عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تعد أكبر مشروع تنموي لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة الأسر، بجانب تطوير البنية التحتية ومشروعات للأسر في إطار التمكين الاقتصادى وكذلك للمرأة المعيلة، لافتًا إلى أن الدولة تسعي جاهدة لحل مشاكل تراكمت وتفاقمت علي مدار ٧٠ سنة.

واشارت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إلى أنها تعد المبادرة الأكبر من نوعها في العالم لأنها تخدم نصف سكان مصر، بجانب أهدافها الشاملة حيث تهدف إلى التدخل العاجل لتحسين وتطوير كل مناحي الحياة، وأكبر دليل على ذلك هو تغيير واقع ٥٨ مليون مواطن هم اكثر من نصف سكان مصر إلى الأفضل من كافة الجوانب خلال ثلاث سنوات ونتطلع دوماً للاستفادة من التكنولوجيا والتقدم الالماني خاصة في توطين الصناعة والتدريب والتعليم.

طارق الخولي عن حياة كريمة: الإنسانية في أبهى صورها والعدالة الاجتماعية كما يجب أن تكون

أشاد النائب طارق الخولي ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب ،بالمبادرة الرئاسية “حياةكريمة”،مؤكدا أنها الإنسانية في أبهى صورها والعدالة الاجتماعية كما يجب أن تكون.

وتوجه النائب طارق الخولي بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده المبذولة فى توفير حياة كريمة، وتحسين سبل معيشة المواطنين.

هذا ويستعد الكثير من المواطنين لحضور احتفالية «حياة كريمة» التى ستقام غدًا، فى ستاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

النائب أيمن أبو العلا:حياة كريمة تعكس حرص الدولة علي ضمان وتعزيز حقوق الإنسان

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » تعكس حرص الدولة المصرية ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضمان وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، وبالأخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن هذه المبادرة تراعي تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمفهومها الشامل، والتى تضم عددًا كبيرًا من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق فى السكن والحق في البيئة النظيفة والحق في الحياة والحق في الصحة وغيرها من الحقوق الواجب مراعاتها بحياة جموع المواطنين.

ولفت النائب أيمن أبو العلا،وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن المبادرة تعكس أيضا التزام الدولة ومؤسساتها تجاه حماية مواطنيها من الوقوع فى براثن الحاجة والعوز وخاصة علي مستوي توفير فرص العمل والخدمات الصحية والحق في السكن الآدمى والملائم والحصول على فرص تعليمية وصحية.

وأكد النائب أيمن أبو العلا ، أن نتائج المبادرة الملموسة بدأت في الظهور على أرض الواقع بالعمل على رفع كفاءة البنية التحتية لأكثر من 4500 قرية يمثلون أكثر من نصف سكان مصر، مع التركيز على قرى تصل فيها نسبة الفقر إلى 70% فأكثر، كما تعمل الهيئات المشاركة في المبادرة على بناء المستشفيات، وتوفير الرعاية الصحية والصرف الصحي، وكذلك إنشاء وتجديد الطرق والكباري، ومد شبكات الكهرباء.

حسانين توفيق: حياة كريمة جوهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجموع المصريين

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تعد أكبر مشروع تنموي لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة الأسر، بجانب تطوير البنية التحتية ومشروعات للأسر في إطار التمكين الاقتصادى وكذلك للمرأة المعيلة، مؤكدا علي أنها جوهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تضمن الحد الأدنى من الخدمات بما يضمن للمواطن حياة آدمية تليق به.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا ‎علي أن هذه المبادرة من شأنها الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا فى القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ علي أن المبادرة أيضا من شأنها أن تعمل علي تنظيم صفوف المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، من أجل التركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن، مشيرًا إلي أن هذه الخطوة تمثل فرصة عظيمة لتكاتف الجميع من أجل خدمة المواطن المصري والتغلب علي إشكاليات الماضي السيئ بشأن التقصير بحقوقه ومتطالباته الحياتية واليومية.

علاء قريطم «حياة كريمة»أعظم مبادرة فى تاريخ مصر الحديث

أكد النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة تعد من المبادرات القومية العملاقة، حيث خصص لها أكبر ميزانية لمشروع قومى فى تاريخ مصر تتخطى ميزانيته 700 مليار جنيه، وتستهدف كافة القرى المصرية على عدة مراحل أولها 1400 قرية في 52 مركزا على مستوى الجمهورية، بتضافر جهود العديد من الوزارات المعنية، بجانب المجتمع المدنى والقطاع الخاص،.

وأشار قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم إلى أن" حياة كريمة"تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل على تحسين مستوى المعيشة،و انخفاض معدلات الفقر وتوفير مساكن آمنة، بالإضافة إلى أنها ساهمت في توفير آلاف من فرص العمل للشباب، الأمر الذي أدي إلى الحد من مشكلة البطالة، وذلك من خلال منحهم تسهيلات وقروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع دخولهم وتحقيق الرفاهية لهم.

وقال قريطم ،ان مبادرة حياة كريمة للعام الجديد فقط، تستهدف إنشاء 10828 فصل دراسى، إنشاء وتطوير 782 مركز شباب، إنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية، تأهيل وتبطين ترع بأطوال 2670 كم، إنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم، تطوير 319 مكتب بريد، 60 نقطة تحسن بمعدل تغطية الصرف الصحى، 22 مستشفى تأمين صحى، إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف، توريد 800 سيارة إسعاف، توفير 510 عيادة متنقلة، إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية، إنشاء 191 مركز خدمات زراعية، تحول 83 ألف فدان للرى الحديث"، مؤكدا أن هذا خلال عام واحد فقط، ولهذا تعد هذه المبادرة أعظم مبادرة فى تاريخ مصر الحديث.

وأشار، إلى أن "حياة كريمة" مشروع تنموي غير مسبوق فى تاريخ مصر لتغيير معيشة 58 مليون مواطن، حيث تم الانتهاء من تطوير 143 قرية و172 مركزا خلال 3 سنوات، ورصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة ببرنامج متكامل لتحسين المرافق وبناء الإنسان.

ولفت النائب علاء قريطم إلى ، أن احتفالية مبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ستتضمن فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والانجازات التي حققتها علي أرض الواقع منذ بدايتها حتي الآن في قري ومراكز المبادرة فضلا عن تعزيز الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها ملف التنمية المستدامة.

وأوضح ، أن مبادرة حياة كريمة تؤكد سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي،، وتحسين البينة التحتية والاهتمام بشبكات الاتصالات وتحسين جودة الإنترنت بالتعاون مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا،فيما أنها حققت نجاحًا واسعًا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية،و النهوض بالتعليم وتطوير المدارس، بالإضافة إلى تجميل المنازل وتحسين الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي،.