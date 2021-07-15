السفير الأرجنتينى يشيد بنجاح إنهاء أزمة السفينة البنمية EVER GIVEN

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فى بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالسفير الأرجنتينى فى هيئة قناة السويس، وأعرب عن تقديره لهذه الزيارة التى تصب فى صالح تعزيز أواصر التعاون المشترك، مؤكدا حرص الهيئة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء النجاح كأحد أبرز أهداف استراتيجية العمل والتطوير التى تتبناها الهيئة.
واستعرض رئيس الهيئة، وفقا لبيان صحفى، الفرص الواعدة التى يتيحها التعاون المشترك فى المجالات المتعلقة بالصناعات البحرية، موجها الدعوة للشركات الأرجنتينية لبحث إمكانية عقد شراكات مع الشركات والترسانات التابعة للهيئة بما يمكن معه الاستفادة مما تطرحه هذه الكيانات من إمكانيات فنية وبشرية وتبادل الخبرات.
من جانبه، أبدى السفير الأرجنتينى حرصه على تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والأرجنتين وأن تكون قناة السويس نقطة التقاء هذا التعاون باعتبارها أحد الصروح الاقتصادية والهامة على الصعيد العالمى.
واختتم السفير الأرجنتينى حديثه بتوجيه التهنئة لإدارة القناة لنجاحها فى إنهاء أزمة السفينة البنمية EVER GIVEN، مثمناً الجهود التى بذلت خلال فترة الأزمة سواء المتعلقة بأعمال الإنقاذ والتعويم أو المفاوضات البناءة مع الشركة المالكة للسفينة.
وفى نهاية اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة، إلى السفير إدواردو فاريلا السفير الأرجنتينى تقديراً وتعبيراً عن عمق العلاقات.
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