وبحسب بيان اليوم، أهدى المطرانان للشيخ جمعة كتاب منارة الرجاء الذى يروى سيرة 20 عامًا من مسيرة الكنيسة الأسقفية وإنجازات المطران منير حنا وخدمته فيها وتبادلوا الحديث عن الكتاب.
وأشار المطرانان إلى أن فكرة الأضحية مذكورة فى الكتاب المقدس والقرآن، ويروى العهد القديم قصة إبراهيم أبى الأنبياء جميعًا وكيف استجاب له ابنه لكى ينفذ وصية الله ففداه بكبش عظيم.
وقال المطران منير حنا، إن صداقة شخصية طويلة تجمعه بالشيخ على جمعة الذى يمثل روح الإسلام الوسطى الصحيح عبر فتاويه وخدمته فى العمل الاجتماعى بجمعية مصر الخير التى تقدم خدمات رائدة للمجتمع.
بينما أكد المطران سامى فوزى، عمق المحبة والمشاعر الأخوية التى تكنها الكنيسة الأسقفية للشيخ الدكتور على جمعة حيث يحل ضيفًا أساسيًا فى الكثير من الفعاليات والمناسبات.
من جانبه أعرب الدكتور على جمعة، عن سعادته بزيارة المطرانين متمنيًا استمرار الخدمة الكنسية والتوفيق للمطران سامى ليكمل مسيرة المطران منير حنا فى الكنيسة والمجتمع معًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطرانا الأسقفية يهنئان على جمعة بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.