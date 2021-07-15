جدة - نرمين السيد - ويعد الملتقى بمثابة مهرجان للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال من جميع الأعمار، ويتضمن المعرض متحدثين متميزين هم قادة حركة "ميكر" العالمية، بالإضافة إلى مبتكرين مصريين وإقليميين فى الفن والعلوم والتكنولوجيا. ويختتم ملتقى "الميكر فير القاهرة" بيومين كاملين من البرامج فى يومى الجمعة والسبت، وستقدم السفارة الأمريكية نماذج لبرامجها الإبداعية للمصنّعين والواقع الافتراضى، وخاصة برنامجها المرموق لدبلومة التصنيع الشخصى. كما تبرز خدمات مكتبتها الرقمية، وفرص الدراسة والتبادل الطلابى فى الولايات المتحدة فى مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإشراك المخترعين الشباب من خلال مجموعات التصنيع فى المنزل فى مجال الروبوتات والعلوم والحرف اليدوية. يمكن للمشاركين التسجيل مجانًا فى ميكر فير القاهرة على من هنا ولمزيد من المعلومات والتفاصيل لشرح المشروعات والفعاليات والمتحدثين برجاء الاطلاع على الرابط من هنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة الأمريكية تحتفل بمرور 7 سنوات على ملتقى الابتكار «ميكر فير القاهرة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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