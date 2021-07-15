صور.. محافظ القاهرة يفتتح المركز التكنولوجى بحى الزيتون بعد تطويره

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن مشروع ميكنة الأحياء يأتى فى إطار المشروع القومى، الذى تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتى يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجية، لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.





جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القاهرة اليوم الخميس، أعمال تطوير حى الزيتون والمركز التكنولوجى الخاص به فى إطار التحول الرقمى وسعى الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

وقال عبدالعال إن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكترونى لتحديث العمل الإدارى ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة، إذ أن جميع الأحياء ستعمل من خلال تطبيق إلكترونى موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال شبكة الإنترنت، ويتيح لمتخذى القرار الاطلاع على التقارير التى توضح مدى كفاءة المسؤولين بالأحياء فى أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.

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