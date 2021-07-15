صور - وزير الأوقاف يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بثقة الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، بمقر هيئة قضايا الدولة، المستشار حسين مصطفى فتحى، لتهنئته بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتعيينه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.





وتمنى جمعة، التوفيق فى المهام العظيمة فى خدمة الوطن، مثمنًا جهود هيئة قضايا الدولة فى خدمة الوطن بصفة عامة، والحفاظ على مال الوقف بصفة خاصة. وأهدى رئيس هيئة قضايا الدولة درع الهيئة لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية، كما أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله "عز وجل" للمستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة، متمنيًا له والهيئة كل التوفيق.

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