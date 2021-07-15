لجنة الاستغاثات الطبية : استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وإنهاء إجراءات...

تمكنت لجنة الإستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال الفترة من 11 إلى 15 يوليو الجاري، من استصدار 32 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء بضرورة رصد استغاثات المواطنين الطبية والاستجابة لها.
وأكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، أن اللجنة الطبية بمجلس الوزراء نجحت خلال الفترة المشار اليها، في إنهاء اجراءات 8 عمليات جراحية، وإصدار 3 قرارات خاصة بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، كما تم إنهاء الإجراءات الطبية لـ 11 حالة من مرضى الأورام وعمليات "الجامانايف"، فضلاً عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 10 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
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