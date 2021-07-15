/640780/تفاصيل-حساب-التوفير-من-البنك-الزراعي-المصري

البنك الزراعي المصري يقدم خدمة حساب التوفير بمزايا كثيرة حيث أن البنك الزراعي المصري بخصائص ومدد متئوعة لنتناسب مع تفضيلات الحملاء المختلفة التي يقدمها البنك الزراعي المصري.

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