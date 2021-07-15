/640767/سعد-الصغير-يطرح-أغنية-يا-بت-يلا-في-هذا-الموعد

أعلن الفنان المصري سعد الصغير موعد طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم «يا بت يلا»، حيث من المقرر إطلاقها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ،اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً.

دوت الخليج يكشف موعد طرح أغنية «يا بت يلا» للفنان سعد الصغير.

سعد الصغير يشوق جمهوره لأحدث أغانيه

وشوق الصغير متابعيه لأغنيته الجديدة من خلال طرحه البوستر الرسمي لها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: "انتظروا اليوم الساعة 7 مساء أغنية يا بت يلا".

أغنية «يا بت يلا»

أغنية «يا بت يلا» من كلمات أحمد غريب ومن ألحان زيزو فاروق وعصام اسماعيل، أما التوزيع الموسيقي فقام به زبزو فاروق.

مسلسل «ولاد إمبابة» لسعد الصغير

جدير بالذكر أن آخر أعمال سعد الصغير الدرامية مسلسل «ولاد إمبابة» الذي عُرض عام 2020، وهو من بطولة فريدة سيف النصر، إيمان السيد، مصطفى أبو سريع وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أيمن بكري ومن إخراج ممدوح زكي.

ويجسد سعد الصغير من خلال العمليات شخصية «عسيلة» شاب بسيط من منطقة شعبية، ويقع فى قصة حب «فريدة» مع الفنانة يسرا المسعودى من أسرة ثرية داخل أحداث العمل.