مصر تواصل إرسال المساعدات الطبية للأشقاء في تونس

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى الشقيق لإستخدامها فى مواجهة الأزمة الصحية التى تمر بها تونس .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار جسر المساعدات الجوى بين مصر وتونس لمجابهة الأثار المترتبة على الأزمة الحالية التى يمر بها الأشقاء في تونس.

ويعبر جسر المساعدات الجوى بين مصر وتونس عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والإحترام على مستوى الشعبين الشقيقين .