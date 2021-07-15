فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية أول وثانى وثالث أيام العيد بكامل طاقتها

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة أول وثانى وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لاستمرار طرح منتحات اللحوم الطازجة والمجدة بأسعار أقل من مثيلاتها من الأسواق الأخرى، كما تقوم شركات الجملة فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافى، لاستكمال صرف المنظومة التموينية، وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دورى من مخازن الشركات.
كما وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرفة عمليات بالوزارة خلال أيام عيد الاضحى المبارك، إضافة إلى إلغاء إجازات مفتشى التموين للمرور على المخابز والمنشآت التموينية، كذلك تشكيل غرف عمليات بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات.
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