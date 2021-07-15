/640777/فيلم-العارف-يتخطى-المليون-جنيه-في-أول-يوم-من-عرضه

حصد فيلم «العارف» للفنان أحمد عز على ايرادات مرتفعة منذ اليوم الأول من عرضه بالسينمات، كما أنه لاقى إشادات واسعه من العديد بعد حضورهم العرض الخاص للفيلم.

دوت الخليج يكشف رصيد فيلم «العارف» في السينما

تصدر فيلم «العارف» الإيرادات في اليوم الأول من طرحه بدورالعرض السينمائي، اذ حيث حصد مليونا و 162 ألف جنيه في شباك تذاكرأمس الأربعاء، ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك.

قصة فيلم العارف

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس (أحمد عز) في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

والفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

أحمد عز يتألق في رمضان 2020 بمسلسل هجمة مرتدة

وكان قد حقق الفنان أحمد عز نجاحا كبيرا من خلال مشاركته في مسلسل «هجمة مرتدة» الذي يتناول قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، وهو من بطولة أحمد عز والفنانة هند صبري وماجدة زكي ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور.

وتدور أحداث مشلشل «هجمة مرتدة» حول شاب يعمل في الخارج، ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح بالتواصل مع جهاز المخابرات في المصرية، وتعمل على تدريبه لكي يستطيع خداع تلك الأجهزة المعادية.

أحمد عز ينفي مشاركته في رمضان 2022

نفي الفنان أحمد عز مشاركته في الدراما الرمضانية للعام المقبل، قائلا: “دا مش حقيقي أنا مش هكون موجود في رمضان 2022 لحد دلوقتي، أنا من إمتى بكون متواجد كل سنة؟، أنا بعمل مسلسل واحد كل 4 سنين تقريبا وعلشان كدا مش مخطط خالص ان هكون موجود فى رمضان الجاي”.

وأضاف عز: “خلال هذه الفترة سيكون منشغلا بالتحضير لأعمال فنية أخرى وهذا الأمر يتطلب تركيز ولذلك لن يكون لديه الوقت لتنفيذ أي أعمال أخرى