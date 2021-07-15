/640782/بسبب-تسعيرة-عرض-اللحمه-حبس-المتهمين-بقتل-جزار-وإصابة-شقيقة-في-الزيتون

أمرت نيابة الزيتون الجزئية بالقاهرة، اليوم الخميس، بحبس المتهمين بقتل جزار وإصابة شقيقة في مشاكل نشبت بينهما، بسبب خلافات على تسعيرة عرض اللحوم بالمحل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قضية حبس المتهمين بقتل جزار الزيتون

بسبب تسعيرة اللحمه

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون بالقاهرة الرائد مصطفى الشعبينى، بلاغا من سكان المنطقة يفيد بنشوب مشاكل بين جزارين، بسبب وضع تسعيره أقل من سعر الاستهلاك لجذب أكبر عدد من الزبائن، حيث تشاجر المتهم مع المجنى عليه واخوه، واعتدى عليهما بالتعاون والاشتراك مع آخرين بسلاح أبيض «السكين»، ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة شقيقة.

القبض على المتهمين

وعلى الفور تم القبض على المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم « سكين»، في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت أيضًا بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وفي سياق أخر تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من انتشال جثة طالب بعد 48 ساعة من غرقه في نهر النيل بأطفيح.

كانت تلقت غرفة النجدة ، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الطلاب بنهر النيل في أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن طالب جامعي اختل توازنه وسقط فى نهر النيل، مما أسفر عن غرقه، لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.