/640787/ضياء-الدين-داود-لـ-تحيا-مصر-مبادرة-حياة-كريمة-ساهمت-في-تثبيت-اركان-الدولة-المصريةفيديو
قال النائب ضياء الدين داود،عضو مجلس النواب، ان المبادرة الرئاسية حياة كريمة، جاءت للاهتمام بكافة الفئات في المجتمع، وتوفير كافة الخدمات التي ترقى لان يعيش الإنسان حياة كريمة بها، موضحا ان هذه المبادرة جاءت في توقيت هام ومناسب، حيث ان الدولة حينذاك كانت تحتاج إلى توحيد الصفوف والجهود.
حياة كريمة ساهمت في تحقيق الرضا للمواطنين
جاء ذلك خلال التغطية الخاصة من موقع دوت الخليج لاحتفالية انطلاق مبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الزملاء محمود فايد وصلاح عزازى، مضيفا أن هذه المبادرة أثبتت للمواطن ان الدولة تهتم به وتضعه نصب أعينها، وهذا الامر ساهم في تحقيق الرضا الاجتماعي للمواطن.
وأضاف النائب ضياء الدين داود، أن المبادرة دخلت دمياط بمركز كفر سعد، مشيرا إلى أن هناك عدد من المراكز تحتاج إلى أن تندرج ضمن هذه المبادرة، لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب ان هذه المبادرة تعتبر خطوة على الطريق والصحيح، حيث ساهمت في تثبيت أركان الدولة المصرية، من خلال الاهتمام بكافة الحقوق للمواطنين، سواء خدمات تعليمية أو اجتماعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضياء الدين داود لـ دوت الخليج: مبادرة حياة كريمة ساهمت في تثبيت اركان الدولة المصرية«فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.