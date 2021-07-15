رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطوير "منظومة التغذية المدرسية" على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولى الجهات المعنية.





وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تطوير منظومة التغذية المدرسية، يعد أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير وجبة غذائية لطلبة المدارس تتمتع بقيمة غذائية مرتفعة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى:" نعمل فى هذا الصدد على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية، لضمان نشر المنظومة وفقاً لأفضل النماذج المتبعة ".

وكلف بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية إعداد دراسة وتصور شامل عن مكونات وجبة التغذية المدرسية، والمعايير التى سيتم بناءً عليها اختيار الطلاب المستهدفين، خصوصًا أن وزارة الصحة والسكان لديها بيانات شاملة حصلت عليها من خلال المسح الشامل الذى قامت به للمدارس على مستوى الجمهورية للكشف عن الأمراض المختلفة فى إطار المبادرات الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية.

وعرضت وزيرة الصحة جهود الوزارة لدعم تغذية الأطفال من سن 4 – 10 سنوات ومنع أمراض سوء التغذية، من خلال فحصهم بالوحدات الصحية والحضانات، والتعاون مع المدارس المجتمعية والمنظمات الأهلية لتوعية الأسر والأطفال بالتغذية الصحية السليمة، والتوعية المدرسية والصحية للأسرة والطلاب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفنى والجهات الشريكة، ومتابعة حالات السمنة والانيميا والتقزم وعلاجها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مكونات نظام التغذية المدرسية القائم حاليا والذى يتم تقديمه للطلبة بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، كما تم عرض مقترحات تطوير المنظومة للعام الدراسى المقبل والتى تتضمن تقديم وجبة غذائية تحتوى على عناصر غذائية أساسية.