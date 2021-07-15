موقع الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بالرقم القومي ورقم اللوحة الكترونياً

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محمد سياف - ابو ظبي - رابط موقع الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, الذي يبحث عنه الكثير لمعرفة مخالفات نيابة المرور تجده هنا، حيث يهتم “مصر فايف”، بتقديم مختلف الخدمات المرورية لقراءة، حيث تعد من أهم الخدمات الحكومية التي يبحث عنها الجميع. الأمر الذي دفع وزارتي الداخلية والعدل متمثلة في النيابة العامة، باطلاق موقع إليكتروني قدم خدماته للمواطنين دون تحصيل رسوم خدمه، كما يتمتع الموقع بتضمينه خدمات مرورية عديدة، يمكن إنجازها من خلاله، والتي نتطرق إليها في هذا التقرير.

الخدمات التي يقدمها موقع النيابة العامة

كما أشرنا سابقاً أنه يقدم موقع النيابة العامة العديد من الخدمات المرورية، والي يعد من أهمها خدمة؛ الاستعلام عن مخالفات المرور 2021, وأشرنا كذلك أنه يقدم خدماته للمواطنين دون تحصيل رسوم للخدمة، حيث يتم تحصيل فقد قيمة الغرامة المالية للمخالفة على سبيل المثال، فوجبت الإشارة كذلك إلي مختلف الخدمات المقدمة من خلاله. حيث يقوم موقع النيابة العامة بالإضافة إلى خدمة الاستعلام على مخالفات المرور برقم اللوحة، فيقدم أيضاً خدمة التظلمات عليها، ومتابعة طلب التظلم، كما يمكن من خلال موقع وزارة الداخلية، تجديد رخصة القيادة، واستخراج بدل فاقد وتالف لها، وكذلك يوجد إمكانية الدفع من خلال الموقع، وايضاً يوجد خدمة التصالح الفوري.

كما يقدم موقع النيابة العامة، العديد من الخدمات العامة للمواطنين، والتي نذكرها لكم على سبيل الحصر، وهي؛

– خدمات النيابة الجنائية.

– خدمات نيابة المرور.

– خدمات وثائق الأحوال الشخصية.

– خدمات نيابة الأسرة.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بالرقم القومي

هنا يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة والرقم القومي، حيث يتم الأمر بصورة إلكترونية سلسلة، لا تكلف العناء ولا اضاعة الوقت والمال، فقط عليك إتباع ما يلي؛

– دخول رابط المباشر لخدمة مخالفات نيابة المرور.

– نقر زر الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم السيارة.

– كتابة البيانات اللازمة.

– النقر على زر استعلام، ليظهر لك تفاصيل مخالفات مرور السيارة.

دليل خدمات موقع وزارة الداخلية

تقدم وزارة الداخلية كذلك العديد من مختلف الخدمات للمواطنين، والتي تطرحها أيضاً مجاناً للمواطنين، وجدير بالذكر أنه تقدم أيضاً خدمة استعلام مخالفات المرور في مصر، وغيرها من الخدمات المرورية والحكومية، والتي هي؛

– استخراج بطاقة الرقم القومي.

– إصدار وثيقة ميلاد.

– استخراج شهادة وفاة.

– إصدار وثيقة زواج، ووثيقة طلاق.

– قيد عائلي وقيد فردي.

– تجديد رخصة المركبة، وبدل فاقد وتالف لرخصة القيادة والمركبة، والاستعلام عن مخالفات المرور 2021.

– تجديد تصاريح العمل، واستخراج بدل فاقد تصريح عمل.

– التقديم لكلية الشرطة.

وغيرها من الخدمات الحكومية الهامة، والتي يمكنك الاطلاع عليها من خلال دخول رابط مباشر، لخدمات موقع وزارة الداخلية الرسمي.