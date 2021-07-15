محمد فايد لـ دوت الخليج: حياة كريمة من أهم المشاريع التنموية التي حدثت فى تاريخ مصر

/640793/محمد-فايد-لـ-تحيا-مصر-حياة-كريمة-من-أهم-المشاريع-التنموية-التي-حدثت-فى-تاريخ-مصر

أشاد النائب محمد فايد، عضو مجلس النواب، بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا أنها مشروع حضاري يتم لأول مرة فى مصر،و يمثل نقلة نوعية فى الخدمات، مشيرا إلى أن المبادرة تسعي لتوفير الخدمات لأكثر من 60 مليون مواطن، فى القاهرة والريف فى المحافظات المختلفة مؤكدا أن حياة كريمة من أهم المشاريع التنموية، التي حدثت فى تاريخ مصر، مجمع خدمات محترم ، ترسم البسمة على وجوه اهلا فى الريف

المؤتمر الأول حياة كريمة

وأشار النائب محمد فايد ، عضو مجلس النواب، في مداخلة على موقع دوت الخليج إلى أن" حياة كريمة"تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل على تحسين مستوى المعيشة،و انخفاض معدلات الفقر وتوفير مساكن آمنة، بالإضافة إلى أنها ساهمت في توفير آلاف من فرص العمل للشباب، الأمر الذي أدي إلى الحد من مشكلة البطالة، وذلك من خلال منحهم تسهيلات وقروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع دخولهم وتحقيق الرفاهية لهم.

مبادرة حياة كريمة

ولفت النائب محمد فايد ، عضو مجلس النوا، ، أن المبادرة تعكس أيضا التزام الدولة ومؤسساتها تجاه حماية مواطنيها من الوقوع فى براثن الحاجة والعوز وخاصة علي مستوي توفير فرص العمل والخدمات الصحية والحق في السكن الآدمى والملائم والحصول على فرص تعليمية وصحية.

هذا ويستعد الكثير من المواطنين لحضور احتفالية «حياة كريمة» التى ستقام غدًا، فى ستاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.