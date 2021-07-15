/640794/تجديد-حبس-تاجر-نشر-صورته-يحمل-بندقية-على-فيسبوك-بقصد-التباهي-في-حلوان

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، بتجديد حبس شخصًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى واقعة ظهوره بصورة على التواصل الإجتماعي «فيسبوك» يحمل سلاح ناري « بندقية خرطوش».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة نشر صورة لشخص بسلاح أبيض في حلوان وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول صورة بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» لشخص يحمل سلاح ناري «بندقية خرطوش»، وتحديده والقبض عليه وبحوزته «البندقية».

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بنشر صورة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، حاملا« بندقية خرطوش» بالطريق العام. وأسفرت جهود البحث عن أن مرتكب الواقعة، تاجر مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال مباحث حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي، في القبض على المتهم وبحوزته بندقية خرطوش وفارغ طلقة من ذات العيار. وبمواجهته أمام جهات التحقيق، اعترفا بحيازته للبندقية، وأقر بنشر صورته حاملاً البندقية المشار إليها عبر صفحته الشخصية لتداولها بين أصدقائه بقصد التباهى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من انتشال جثة طالب بعد 48 ساعة من غرقه في نهر النيل بأطفيح.

كانت تلقت غرفة النجدة ، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الطلاب بنهر النيل في أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن طالب جامعي اختل توازنه وسقط فى نهر النيل، مما أسفر عن غرقه، لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

48 ساعة بحث

وبعد مرور 48 ساعة من البحث والاستعانة برجال الضفادع البشرية ولانشات الانقاذ النهري لمسح المسطح المائي تم انتشال جثة الطالب، وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وقررت النيابة الكلية بجنوب الجيزة التصريح بدفن طالب جامعي غرق بنهر النيل في أطفيح، بعد بيان الصفة التشريحية، كما طلبت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، إخلاء سبيل طبيب كان يباشر عمله بالمصحة التي تم إيداع شقيق المطرب رامي صبري بها، قبل غرقه خلال محاولة هروبه منها، بكفالة 5000 جنيه.

كما أمرت بحبس متهم جديد يعمل مسؤولا في المصحة غير المرخصة لعلاج الإدمان، بعد توجيه اتهام له بالاشتراك مع آخرين في إدارة مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص والتسبب في وفاة المجني عليه ليرتفع عدد المحبوسين في تلك الواقعة لـ4 أفراد هم مالك المصحة و2 مستأجرين وعامل بها.