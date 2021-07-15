النائب محمد الحسيني لـ دوت الخليج: مبادرة حياة كريمة جبرت بخاطر المواطن الغلبان «فيديو»

/640795/النائب-محمد-الحسيني-لـ-تحيا-مصر-مبادرة-حياة-كريمة-جبرت-بخاطر-المواطن-الغلبان-فيديو

قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة جاءت لجبر خواطر الغلابة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي جبر بخاطر 52 مليون مواطن في 4500 قرية، واحدث نقلة نوعية بجميع محافظات الدولة المصرية.

مبادرة حياة كريمة

جاء ذلك خلال التغطية الخاصة من موقع دوت الخليج لاحتفالية انطلاق مبادرك حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الزملاء محمود فايد وصلاح عزازى، مضيفًا أن الدولة المصرية حرصت بكافة جهاتها حريصة على تنفيذ القرارات من أجل انجاح هذه المبادرة.

واشار محمد الحسيني أن المبادرة ساهمت في توفير سكن جديد وتعليم جيد قادر على اخراج جيل واعي، ومن الناحية الصحية قامت بتجهيز طواقم طبية جابت جميع أنحاء الجمهورية، منوها أن حالة التطوير التي لمستها كافة مناحي ومرافق الدولة نتج عنها حالة من الرضا للمواطنين.

المشروعات التنموية على أرض الواقع

وتابع الحسيني:" طول ما الحكومة على بتشتغل على الارض من خلال مشروعات تنموية حقيقية على أرض الواقع، سيكون هناك نتائج حقيقية، وهذا ما قام به الرئيس السيسي في تنفيذ المشروعات ومتابعته الدورية لها".

ونوه وكيل محلية النواب أن هذه المبادرة حققت نتائجها الملموسة لكافة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ، وذلك عن طريق الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وبالأخص الفئات الفقيرة التي عانت من التهميش على مدار السنوات السابقة.