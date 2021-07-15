مصطفى محمد يوجه رسالة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي «صور»

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توجه منذ قليل ، منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب إلي طوكيو علي متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021 التي تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة أسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم استراليا يوم 28.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجه مصطفي محمد لاعب جالاتا سراي التركي رساله للاعبين المنتخب:”بكل حب وفخر كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي، بقيادة الأب الروحي شوقي غريب، ولكل زملائي في المنتخب بالتوفيق في الالمبياد، وتحقيق إنجاز جديد يعلم الله انني لم اقصر في حق المنتخب”.

وتابع:”وبذلت كل جهدي لكوني سبب في صعودنا، لكن قدر الله اني لا اشارك، ولكن كل الدعم لرجالة المنتخب لحصد ميدالية ورفع اسم مصر ديماً وبداً”.

أعلن نادي جالاتا سراي التركي، عن رفض مشاركة المهاجم الدولي مصطفي محمد لاعب الفريق مع منتخب مصر الاولمبي، حيث أصبح خارج قائمة أولمبياد طوكيو.

وعاد مصطفى محمد الخميس الماضي إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي قبل خوض التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفني للفريق الأول بنادي جالطة سراي فاتح تريم، حيث يستعد جالطة سراي لمباراتي إيندهوفن فى الدور الثاني من تصفيات دوري أبطال أوروبا والتي ستقام نهاية شهر يوليو المقبل.

وفي وقت سابق قد أعلن نادي جالاتا سراي المنافس في بطولة الدوري التركي عن مواجهة إيندهوفن في تصفيات الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2021/2022.

وأوقعت القرعة جالطة سراي وصيف الدوري التركي أمام إيندهوفن وصيف الدوري الهولندي عن الموسم الماضي.

ويضم جالطة سراي بين صفوفه مهاجم منتخب مصر الأول والأولمبي مصطفي محمد، حيث تكمن المشكلة في تزامن المباراتين في نفس الوقت مع إقامة أولمبياد طوكيو 2020 دور المجموعات الذي يشارك به منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة مع إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا خلال الفترة من 22 يوليو إلى 28 يوليو.

وجاءت قائمة المنتخب كالأتي:

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

مواعيد المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا9:30 ص.

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا9:30 ص.

المباراة الثالثة: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا1.