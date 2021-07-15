فرجاني ساسي يوقع رسميا لنادي مفاجأة.. تفاصيل

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وقالت الصحيفة أن فرجاني ساسي يقترب من نادى جوزتيبي ويفضل الانتقال إلى الدوري التركي، يأتي هذا القرار بعدما رفض التجديد للفارس الأبيض، وفشل انتقاله إلى الدحيل القطري.

صحيفة تركية تؤكد انتقال فرجاني ساسي للدوري التركي

وأضاف الموقع أن اللاعب بدأ في المفاوضات خلال الفترة الماضية وبالتحديد منذ أسبوعين مع وكيل التونسي ، لكن النادي يتابع اللاعب منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن يتم حسم الأمور بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

على جانب أخر وجه فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق رسالة جديدة عن رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء وذلك عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك.

ونشر فرجاني ساسي فيديو على موقعه الرسمي على "تويتر" وعلق عليه قائلا" دي واحدة من الحقائق اللي اتكلمت عنها"، واحتوى الفيديو الذي نشره ساسي على "تويتر" على فقرة من برنامج "في الجول" والذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال على قناة الحدث، حيث تحدث أحمد جمال مع أيمن يونس، عضو اللجنة التنفيذية السابق والمشرف على الكرة بنادي الزمالك عن أسباب فشل المفاوضات مع فرجاني ساسي.

هل تسبب ابراهيم عبدالله في فشل توقيع ساسي للزمالك؟

وذكر يونس أن ساسي كان على وشك التوقيع لنادي الزمالك، ولكن تغير مسار المفاوضات بعد دخول ابراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، ومعه طارق حشيش المدير المالي السابق للزمالك، حيث أكد يونس أن الثنائي تسببا في فشل الحصول على توقيع ساسي للفارس الأبيض، بسبب حديثهما على مستحقات ساسي القديمة، مما جعل اللاعب يرفض التوقيع لنادي الزمالك. ينتهي عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، حيث أعلن اللاعب عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه قرر الرحيل عن القلعة االبيضاء بنهاية الموسم، ودخل نادي الدحيل القطري في التفاوض مع ساسي، وكان الدحيل على وشك الحصول على توقيع اللاعب، ولكن نشرت صحف قطرية أن نادي الدحيل القطري، أبدى عدم رغبته في إتمام التعاقد مع فرجاني ساسي، وأن إداراة نادي الدحيل صرفت النظر عن إتمام التعاقد مع اللاعب وذلك تلبية لرغبة مدرب الفريق.

الفرق الإمارتية تزاحم الدحيل القطري من اجل ضم ساسي

دخل نادي العين الإمارتي ونادي الوصل، ضمن الأندية التي ترغب في التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، حيث نشرت صحف تونسيه، أن نادي العين ونادي الوصل قاموا بالتواصل مع اللاعب من أجل الحصول على توقيعه، وأكدت الصحف أن الفريقين يرصدان مبالغ مالية ضخمة من أجل إقناع اللاعب للتوقيع لصالحهما، وأدى دخول فريقي العين والوصل في مسار التفاوض مع ساسي، إلى فشل فريق الدحيل القطري في إتمام التعاقد مع فرجاني ساسي.