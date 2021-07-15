حبس صاحب شركة ميديا لايف بسبب مصطفى قمر

أصدرت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، حكمًا في الجنحة رقم 8255 لسنة 2021، بحبس مدير شركة "ميديا لايف" للإنتاج الفني والتوزيع، سنة وكفالة ألف جنيه لصالح الفنان مصطفى قمر.

دوت الخليج يرصد الحكم في قضية مصطفى قمر

وهاجم الفنان مصطفى قمر مؤخرا برنامج "5 نجوم" التي تنتجه شركة ميديا لايف، عن طريق نشر ڤيديو له على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، يفيد بضرورة مقاضاة صناع العمل لاختلالهم ببنود العقد.

فقال مصطفى قمر خلال الفيديو معبرا عن استيائه: "ده أول فيديو بتكلم فيه عن مشكلة الدعايا اللي نزلت خطأ في برنامج 5 نجوم اللي نزلت في الشوارع والتريلر والبرومو اللي نزلوا مش مظبوط، كل حاجة مش عجباني، خذلوني جدًا الأخوة المنتجين اللي كنت فاكر إنهم هيلتزموا معايا باسمي وتاريخي".

وأضاف مهددًا منتجي البرنامج: "ودلوقتي أنا بلجأ للحل القانوني من خلال المحامي بتاعي الأستاذ ياسر قنطوش، بيعمل اللازم، وانتظروا اللي هيحصل".

ولم يكتفي مصطفى قمر بما قاله في الفيديو حيث أرفق تعليق على الفيديو أعرب فيه عن اندهاشه من موقف منتجي العمل قائلًا: "تصورت أنني أتعامل مع كيان يعرف قيمة الناس ويحفظ لهم مكانتهم، ويقدر تاريخهم الكبير في الفن والنجاح، ولكن ظني خاب للأسف وشعوري بالحزن والإندهاش هو ما دفعني للتعليق على تصرف غير مسؤول يقترب لحد المهزلة، وهو ما قد يدفعني للتدقيق في تعاملاتي مستقبلًا، ولن أنتظر طويلاً لتصحيح هذا الخطأ".

رد شركة ميديا لايف على مصطفى قمر

وجاء رد فعل شركة ميديا لايف المنتجة للعمل على النحو الآتي، أعلن محمد عبد الوهاب منتج برنامج 5 نجوم عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك أنه سيتم التعامل مع هذه الأزمة قانونيًا.

صرح محمد عبدالوهاب، قائلًا: "تعلن شركة ميديا لايف للإنتاج والتوزيع الفني والمنتجة لبرنامج "5 نجوم" بتولي مكتب المستشار أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض جميع شؤونها القانونية، على أن يتم التعامل مع هذه الأزمة قانونيا".

برنامج 5 نجوم

الجدير بالذكر، أن برنامج "5 نجوم" يجمع كلًا من غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي معًا لأول مرة، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة.