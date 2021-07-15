/640801/التشيك-والسويد-يتصدرا-منافسات-نصف-نهائي-تتابع-الرجال-ببطولة-العالم-للخماسي-الحديث

تربع كل من: التشيكي جاكوب ماليتشيك والسويدي جاكوب راسموسون، على صدارة فعاليات السباحة ضمن منافسات الدور نصف النهائي بتتابع الرجال في بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وانطلقت البطولة يوم 12 على أن تنتهي يوم 18 يوليو الجاري، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب المجموعة الأولى

وتمكن التشيكي جاكوب راسموسون، من احتلال صداراة صدارة ترتيب المجموعة الأولى بنقاط 315، في زمن قدره 1:57.71 دقيقة، بينما احتل المركز الثاني الكوري الجنوبي مينسيولي برصيد نقاط 314، في زمن قدره 1:57.71 دقيقة، وجاء في المركز الثالث البولندي ماسيج كليميك برصيد نقاط 313، في زمن قدره 1:58.56 دقيقة، بينما جاء في المركز الرابع المصري أحمد الجندي برصيد نقاط 312، في زمن قدره 1:59.30 دقيقة، وجاء علي الدين شريف في المركز 23 برصيد نقاط 279، في زمن قدره 2:06.73 دقيقة.

تريتيب المجموعة الثانية

وعلى الجانب الأخر تمكن السويدي جاكوب راسموسون، صدارة ترتيب المجمخوعة الثانية برصيد نقاط 317، في زمن قدره 1:56.68دقيقة، وجاء في المركز الثاني الفرنسي ماتيس روشا برصيد نقاط 317، في زمن قدره 1:56.75دقيقة، بينما جاء في المركز الثالث الأوركاني فلاديسلاف شيكان برصيد نقاط 316 نقطة، في زمن قدره 1:57.66 دقيقة، واحتل المصري نور الدين كريم المركز الـ 16 برصيد نقاط 299، في زمن قدره 2:05.56دقيقة، وجاء مهند طارق في المركز 17 برصيد نقاط 299، في زمن قدره 2:05.75دقيقة.

مواعيد حميع مباريات بطولة الخماسي الحديث

بدأت منافسات البطولة يوم الإثنين بتتابع السيدات، ثم تنطلق اليوم بتتابع الرجال، وبعد اننتهاء تصفيات السيدات والرجال، تبدأ منافسات نصف نهائي البطولة، حيث تبدأ فعاليات نصف نهائي بطولة السيدات يوم 14 يوليو، ثم تليها فعاليات نصف نهائي بطولة الرجال يوم 15 يوليو، وبعد حسم المتأهلين إلى نهائي البطولتين السيدات والرجال، تبدأ منافسات نهائي البطولة للسيدات يوم 16 يوليو، ثم تليها مباشرة منافسات نهائي بطولة الرجال يوم 17 يوليو، ثم يشهد يوم 18 يوليو(اليوم الأخير)، ختام فعاليات البطولة، حيث يشهد ذلك اليوم تتابع المختلط.