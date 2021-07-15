/640803/رياض-محرز-أشكر-والدي-على-غرس-ركائز-الإسلام

كشف رياض محرز لاعب المنتخب الجزائري، والفريق الإنجليزي مانشستر سيتي، عن أهمية الإسلام في حياته، وتعلقه بالدين الإسلامي بفضل والده الذي كان يصطحبه إلى المسجد ببلدية سارسيل بضواحي باريس.

ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحات رياض محرز استعداداً للموسم الجديد، مع فريقة الإنجليزي مانشستر سيتي.

وتحدث الجناح الطائر لفريق مانشستر سيتي الفرنسي لقناة "وي هاستل" في موقع "يوتيوب" .

قال: “الإسلام جزء مني وجزء من حياتي، وهذا بفضل والدي الذي كان يصطحبني إلى المسجد وكان يعلمنا السور القرآنية كل يوم، الإسلام شيء مهم”.

فضل والد رياض عليه

وأضاف: "الدين ركيزة أساسية وجزء مني ومن حياتي وبدونه ستصبح الأمور صعبة، حياتي ستبدو اصعب".

‏وأردف:" أبي هو من غرس فينا هذه العقيدة، لقد علّمنا سوراً من القرآن الكريم، وعلّمنا كل شيء”.

واختتم: “عندما كنا صغاراً، كنا نسير في كل ليلة من المنزل الى المسجد. إن الدّين أمر مهم جداً".

نتيجة مبباراة تشلسي ومانشستر سيتي

حقق تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشيستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الدراجاو بالعاصمة البرتغالية ، واتنتهت المواجهة بفوز البلوز بهدف نظيف سجله مهاجم الفريق كاي هافريتز.

سجل هافرتس هدف اللقاء الوحيد لصالح البلوز بعد تمريرة أمامية من ماسون ماونت خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي وصلت لمهاجم تشيلسي والذي راوغ حارس المرمى بشكل رائع وأسكن الكرة الشباك الخالية من حارسها.

تشكيل مانشيستر سيتي ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: إيدرسون .

في خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبن دياز - زينشينكو .

في خط الوسط: جوندوجان - دي بروين - برناردو سيلفا .

في خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - رحيم سترلينج .

تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي .

في خط الدفاع: تياجو سيلفا - روديجير - أزبيلكويتا - جيمس ريس .

في خط الوسط: جورجينيو - نجولو كانتي - بن تشيلويل .

في خط الهجوم: كاى هافيرتز - ماسون ماونت - تيمو فيرنر .