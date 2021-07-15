/640805/رياض-محرز-لا-اقول-أني-بطل-حقيقي-ولكني-أتحلى-بهذه-العقلية

كشف جناح فريق مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر رياض محرز، عن سرّ عقليته التنافسية، مؤكدًا أنه من خلالها ستكون قادرًا على تحقيق الكثير من الإنجازات، هكذا هم الأبطال الحقيقيون.

ويرصد دوت الخليج تصريحات رياض محرز حول عقليته الكروية، وما يتردد حول أبطال اللحظة.

وقال محرز في مقابلة مع قناة وي هاستل الفرنسية: “ أنا لا أقول أنني بطل حقيقي، ولكني أتحلّى بهذه العقلية، فزتَ اليوم، حسنًا ماذا ستفعل بعد ذلك، هل إنتهى كل شيء الآن، كلا بل إذا فزت اليوم فعليك أن تفوز غدًا، وإلا ماذا سيقولون عنك حينها، سيقولون لقد انتهى هذا اللاعب”.

الفوز والحفاظ على القمة

وتابع حديثه: "عليك أن تفوز وتفوز وتفوز وتكون في القمة دائمًا، بهذه الطريقة سترفع سقف طموحاتك وتتجاوز جميع الحدود، وتكون شخصًا ناجحًا، كرة القدم عبارة عن تحدٍ دائم".

وأكمل: "انظر ماذا حدث مع كيليان مبابي، قبل عامين منح منتخب فرنسا لقب كأس العالم، وفي كأس أمم أوروبا اليورو الأخير أضاع ركلة ترجيحية، فهاجموه وانتقدوه بشدة".

‏وأضاف محرز: "ماتحققه بالأمس لن يعني شيئًا للناس لأنه أصبح من الماضي، يجب أن تنظر الى الأمام دومًا، إذا فزت في هذا الموسم فعليك تكرار الأمر في الموسم التالي، هذه هي العقلية المطلوبة".

اللعب في أفريقيا مختلف

وبسؤاله عن اللعب في أفريقيا، رد قائلًا: "أنت بحاجة إلى شخص يعرف جيدا هذه القارة، أفريقيا مختلفة الناس لا يعلمون أنه علينا الذهاب إلى مالاوي مثلًا وخوض مباراة على أرضية ملعب إصطناعية ظهرًا، ستكون بحاجة إلى شخص يعرف كل التفاصيل مثل مدرب الجزائر جمال بلماضي".

نتيجة مباراة نهائي دوري الأبطال

حقق تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشيستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الدراجاو بالعاصمة البرتغالية ، واتنتهت المواجهة بفوز البلوز بهدف نظيف سجله مهاجم الفريق كاي هافريتز.

سجل هافرتس هدف اللقاء الوحيد لصالح البلوز بعد تمريرة أمامية من ماسون ماونت خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي وصلت لمهاجم تشيلسي والذي راوغ حارس المرمى بشكل رائع وأسكن الكرة الشباك الخالية من حارسها.