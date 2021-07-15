/640807/مبلغ-خرافي-يتقاضاه-فرجاني-ساسي-مع-ناديه-الجديد

ينفرد دوت الخليج بتفاصيل توقيع فرجاني ساسي لنادى جوزتيبي التركي بعد فشل انتقاله لصفوف الدحيل القطري وعدم تجديد عقده مع الزمالك عقب مفاوضات أستمرت فترات طويلة.

وعلم دوت الخليج أن فرجاني ساسي مقر حصوله على مبلغ «خرافي» في النادي التركي مقارنة بالأسعار الطبيعية في أندية شمال إفريقيا وذلك بعد أن رفض اللاعب الإستمرار داخل جدران ميت عقبة.

ومن المقرر حصول اللاعب على مبلغ 3.5 مليون يورو في الموسم مع ناديه الجديد حسب الإتفاق بين الطرفين شاملة الضرائب وبعض الإمتيازات الأخرى.

وفجرت صحيفة "aksam " التركية مفاجأة جديدة في مصير فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع القلعة البيضاء بعد انتهاء عقد اللاعب بشكل رسمي.

وقالت الصحيفة أن فرجاني ساسي يقترب من نادى جوزتيبي ويفضل الانتقال إلى الدوري التركي، يأتي هذا القرار بعدما رفض التجديد للفارس الأبيض، وفشل انتقاله إلى الدحيل القطري.

وأضاف الموقع أن اللاعب بدأ في المفاوضات خلال الفترة الماضية وبالتحديد منذ أسبوعين مع وكيل التونسي ، لكن النادي يتابع اللاعب منذ فترة طويلة.

فرجاني ساسي يعلق على واقعة لأيمن عبدالعزيز

استند فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب من أسباب الرحيل عن القلعة الحمراء بحديث أيمن عبدالعزيز عبر تصريحات تلفزيوينة مع أحمد جمال.

وكتب فرجاني ساسي علي صفحته : دى واحده من الحقائق ال اتكلمت عنها… ، في إشارة لحديث ايمن عبد العزيز في أحد القنوات التونسية والتي يتضمن الفيديو الخاص بة تأكييد ان اللاعب كان قريبا من التوقيع علي عقود التجديد لولا تدخل طارق حشيش وإبراهيم عبد الله عضوي اللجنة التنفيذية السابقة وقام بمعرقلة التجديد بعد إخباره بعدم تواجد أموال داخل القلعة البيضاء.