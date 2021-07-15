صور.. عبدالغفار يشهد المؤتمر السنوى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد  

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولى السنوى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد وأورام الجهاز البولى، لمناقشة أحدث ما وصل إليه العلم فى مجالى تشخيص وعلاج أورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية، والذى نظمته الجمعية الدولية لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية، وذلك على مدار يومين خلال الفترة من 15 إلى 16 يوليو الجارى.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام، ومدير مركز الأبحاث بكلية طب جامعة عين شمس، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

أشاد الوزير بجهود العلماء المشاركين فى مجال طب الأورام والجراحة فى هذا المؤتمر فى نشر العلم، ودفع البحث العلمى ضد أمراض الجهاز الهضمى والمسالك البولية إلى الأمام، مشيرًا إلى التطورات التى شهدها علاج أورام الكبد والكلى خلال العشر سنوات الماضية، ومنها: إنشاء شبكة علمية من العلماء المتخصصين حول العالم، تحسين مهارات ومعرفة الباحثين من الشباب، بالإضافة إلى رعاية المرضى ونتائج العلاج.

وأضاف عبدالغفار أن المؤتمر يقدم رسالة واضحة وهامة من خلال مناقشة أكثر من 200 ورقة علمية فى 10 محاور مختلفة، منها: علاج وجراحة الأورام، وجراحات أورام المسالك البولية، والعلاج الإشعاعى، والبحث العلمى، والذكاء الاصطناعى والمعلوماتية الحيوية، والتحاليل والفحوصات الجينية، الأمر الذى ينعكس على عملية تطوير البحث العلمى فى مجالى تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمى والمسالك البولية، واستقطاب نماذج علمية متميزة فى هذا المجال.

ومن جانبه، ثمن محمود المتينى الجهود المبذولة فى إعداد المؤتمر، والذى استمر على مدار 10 سنوات، مشيرًا إلى أن هذه المؤتمرات تمثل تحديًا دائمًا للعلاج والبحث فى مواجهة أمراض السرطان، مضيفًا أنه لأول مرة هذا العام يتم مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفير المعلومات الدقيقة فى التشخيص الباثولوجى، وتحديد أوسع للخطة العلاجية مما يؤدى إلى نتائج أفضل بتكلفة أقل.

ومن جانبه، استعرض هشام الغزالى التطورات التى شهدها علاج أورام الجهاز الهضمى والكبد والكلى، عن طريق دمج العلاج المناعى بالعلاج الموجه للأورام، والعلاج المناعى بالمناعى، فضلًا عن استخدام الذكاء الاصطناعى لأول مرة فى التشخيص الباثولوجى بقدرات تتجاوز العقل البشري، وتحديد خطط علاجية تحقق نتائج أفضل بتكلفة منخفضة.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، أقيم معرض للأجهزة التشخيصية والعلاجية، ومشاركة العديد من شركات الأدوية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من جلسات النقاش وورش العمل.

جدير بالذكر، أن المؤتمر يقام هذا العام بالتعاون مع 10 جمعيات دولية، من بينها الجمعية الأمريكية للأورام والمجلس العالمى للسرطان، ومشاركة أكثر من 100 عالم أجنبى وإقليمى، على رأسهم أكبر جراحى البنكرياس فى العالم البروفيسور ماركوس بوشلر أستاذ جراحة أورام البنكرياس بجامعة هايدلبرج بألمانيا، والبروفيسور هاينز لينز أستاذ علاج الأورام بجامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والبروفيسور ماك روش أكبر أساتذة العلاج الاشعاعى فى العالم، وتيرى دوبير أستاذ الأشعة التداخلية بمعهد جوستاف روسيه بفرنسا.