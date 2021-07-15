الأزهر يطلق المسابقة العالمية للوافدين والأجانب للموسم الثانى

وذكر الأزهر - فى بيان اليوم الخميس - أن المسابقة تتضمن 16 مسابقة مستقلة؛ لدعم وتطوير وتنمية المهارات الممتازة للطلاب والأفكار الإبداعية والمواهب الفذة الخلاقة والفنون الجميلة الراقية، عن طريق اختيار أفضل عشرة طلاب وافدين فى كل محور من محاور المسابقة، مع العلم أن أخر موعد للتقديم 15 سبتمبر القادم.
ويتم التقديم فى المسابقة من خلال الرابط التالى https://www.azhar.eg/talents/index.htm، وتعمل المسابقة على اكتشاف مهارات الوافدين والأجانب وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم والاستثمار الأمثل لطاقاتهم وإكسابهم الخبرات، ورعايتهم علميًا وفنيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وترسيخ المنهج الأزهرى فى نفوسهم.
تأتى المسابقة لخلق تنوع علمى ثقافى فكرى إبداعى بين الطلاب الوافدين وفتح الباب أمام المبدعين والمتميزين وحفظة القرآن الكريم، ولتنمية المواهب والقدرات الإبداعية للطلاب الوافدين والأجانب بجميع مراحل التعليم بالأزهر الشريف، ونشر ثقافة الإبداع للجميع، ولتحصين الطلاب الوافدين والأجانب ضد الأفكار التى لا تتفق مع المنهج الأزهرى الوسطى، وحمايةً لهم من استغلال بعض التيارات المتطرفة.
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