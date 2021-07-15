الأزهر يطلق المسابقة العالمية للوافدين والأجانب للموسم الثانى

جدة - نرمين السيد - ‏أطلق مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، المسابقة العالمية‏ "مواهب وقدرات"، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تحت شعار "تنوع وتعايش" فى موسمها الثانى، لجميع الطلاب الوافدين والأجانب الدارسين بجميع مراحل التعليم ‏‏"ما قبل جامعى- جامعى- دراسات عليا".





وذكر الأزهر - فى بيان اليوم الخميس - أن المسابقة تتضمن 16 مسابقة مستقلة؛ لدعم وتطوير وتنمية المهارات الممتازة للطلاب والأفكار الإبداعية ‏والمواهب الفذة الخلاقة والفنون الجميلة الراقية، عن طريق اختيار أفضل عشرة طلاب وافدين فى كل محور من محاور ‏المسابقة، مع العلم أن أخر موعد للتقديم 15 سبتمبر القادم.

ويتم التقديم فى المسابقة من خلال الرابط التالى ‏https://www.azhar.eg/talents/index.htm، وتعمل ‏المسابقة على اكتشاف مهارات الوافدين والأجانب وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم والاستثمار الأمثل ‏لطاقاتهم وإكسابهم الخبرات، ورعايتهم علميًا وفنيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وترسيخ المنهج الأزهرى فى نفوسهم.‏

تأتى المسابقة لخلق تنوع علمى ثقافى فكرى إبداعى بين الطلاب الوافدين وفتح الباب أمام المبدعين والمتميزين وحفظة ‏القرآن الكريم، ولتنمية المواهب والقدرات الإبداعية للطلاب الوافدين والأجانب بجميع مراحل التعليم بالأزهر الشريف، ‏ونشر ثقافة الإبداع للجميع، ولتحصين الطلاب الوافدين والأجانب ضد الأفكار التى لا تتفق مع المنهج الأزهرى ‏الوسطى، وحمايةً لهم من استغلال بعض التيارات المتطرفة.‏