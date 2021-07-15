/640802/المستشار-حسين-مصطفى-يستقبل-رئيس-محكمة-الجنايات-وأمن-الدولة-بمكتبه

استقبل المستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس 15 يوليو 2021، بمقر عمله، كلًا من المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا، والدكتور أحمد عبدالشكور المحمدي الأمين العام لضمان جودة التعليم برئاسة مجلس الوزراء، وذلك لتقديم التهانى لسيادته بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتولى سيادته رئاسة هيئة قضايا الدولة.

دوت الخليج يرصد في السطور التاليةتفاصيل زيارة رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا لرئيس هيئة قضايا الدولة

حضر اللقاء كل من المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة العام والمستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفني المستشار رأفت شريف الأمين العام المستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد .

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أداء المستشار حسين مصطفى فتحي، اليمين الدستورية رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

أداء اليمين الدستورية

واجتمع الرئيس مع المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس الهيئة عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد سيادته على دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن.

الجدير بالذكر أنه سبق أداء اليمين للرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، قيام فخامة الرئيس بمنح المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشار أبو بكر الصديق عامر لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.